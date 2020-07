Sean Ford : « Mon boyfriend est français. »

Pour s’entretenir au téléphone avec l’iconique modèle Peter Berlin (77 ans), Interview a fait appel au CockyBoy Sean Ford (24 ans). L’échange entre les deux hommes est passionnant par sa liberté de ton et leur complicité intellectuelle.

Les normes y sont allègrement déconstruites. Le capitalisme, la religion, la mode masculine et même l’amour y sont fustigés par le vieux sage. Sur l’amour, Peter Berlin pousse même un cri de désespoir : « Mon Dieu, quelle tragédie quand les gens tombent amoureux ! » Et de livrer ce message à la jeune génération qu’incarne Sean :

« Sean, je te le dis, on ne se marie que pour l’argent, une carte verte ou les impôts. Ne te marie pas pour ce qu’on appelle l’amour. J’ai beaucoup réfléchi à ce mot ‘amour’ car il est utilisé partout. Les gens s’aiment et pourtant je ne vois plus beaucoup d’amour sur cette planète. Je vois des gens qui souffrent, des gens à l’agonie, des gens frustrés. C’est un monde différent maintenant de celui où j’étais jeune. Il y a vingt ans, quand je passais un bon moment avec un mec, je ne parlais jamais avant le sexe parce que ça détruit beaucoup de choses. Mais après, j’ai parlé aux gens. Ils étaient généralement plus jeunes que moi – je n’aime pas trop les personnes âgées, j’aime les personnes de ton âge. Aujourd’hui je leur dirais : ‘J’ai honte d’être de la génération qui vous donnera ce monde’, parce que je pense que c’est incroyable ce que les humains ont fait à cette planète, à eux-mêmes et à tout. C’est une telle tragédie, Sean. Malheureusement, l’avenir n’est pas trop brillant. Alors essaie simplement de prendre en considération ta propre identité et de ne pas rendre les choses plus difficiles. Plutôt que d’avoir un boyfriend, aie beaucoup de bons amis.’ »

Problème ? 😉 Sean révèle qu’il a un boyfriend : « J’ai un petit ami. Nous sommes ensemble depuis environ un an et demi maintenant. ll est français et il a environ un an de plus que moi. » Et on n’en sait pas plus sauf que ce boyfriend dit constamment à Sean qu’il devrait apprendre le français et que leur couple est ouvert. Du reste, le jeune Américain affirme ne pas vraiment croire au concept du mariage. Cela a le don de rassurer Peter Berlin.

Serait-ce le boyfriend de Sean qui l’a pris en photo le mercredi 21 juillet 2020 ?

Photo : Sean Ford

Hum… Qui est donc le Français du jeune et joli Américain ? Travaille-t-il dans le milieu du porno ? Dans la mode ? Vit-il aux USA ? Quelle est son apparence ? On est trèèèèèèèèès curieux de savoir…