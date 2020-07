Élu meilleur acteur aux PinkX Gay Video Awards 2019, Jess Royan n’a jamais été avare en confidences. Acteur porno, producteur – en septembre 2008 il crée CrunchBoy -, organisateur de soirée officiant au sauna Thiers, le Bordelais a aussi des talents littéraires. Fin 2008, il avait fait publier son premier roman, D3 la secte de l’internat, qui avait pour thèmes le sexe, la mort, la religion. Depuis le 23 juillet, son autobiographie Ma vie Classée X est dans le commerce. La quatrième de couverture donne envie :

« Transparent, inintéressant, inutile. Voilà qui je suis depuis que je suis né. Et en plus de cela, un physique vraiment pas au top. Personne ne veut de moi. Puisque je ne sers à rien, autant m’endormir pour l’éternité. Mais non, j’ai fait un travail sur moi, intérieur et extérieur et, après trois ans de solitude, un nouveau Jess est né. J’ai choisi la voie du porno pour exister et me sentir désiré. Et ça a marché. Beaucoup de nouvelles portes se sont ouvertes. J’ai réalisé des fantasmes sans tabous, je suis rapidement devenu l’icône gay du porno français. Mais le succès et la notoriété amènent la jalousie, la méchanceté et la diffamation. On ne m’avait pas préparé à cela. Mais je suis heureux, je le crois. Pénétrez ma vie avec son et retour aux origines jusqu’à aujourd’hui. Alors, vous saurez pourquoi tout cela. »

Jess, tu es top !!! Alors pourquoi cette couverture où tu t’es anonymisé ?

Le livre aurait mérité une photo de toi résolument sexy et aguicheuse. Mais peut-être est-ce mieux ainsi. La jouer discret pour mieux nous surprendre par des révélations croustillantes. N’est-ce pas ?