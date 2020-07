La scène du jour sur Pinkflix : « Blake se tape deux passifs »

Send an email

Ah Blake Mitchell ! Le minet TBM américain qui a su imposer le port des lunettes chez Helix Studios ! Lors du tournage de Blake se tape deux passifs, il était en couple avec le blond Casey Tanner, l’un de ses partenaires du trio. Tirée du film Ex’s & Oh’s, cette scène excitante est à voir dès maintenant et en illimité sur Pinkflix !

Le week-end lèche-vitrine du couple Blake Mitchell et Casey Tanner finit au pieu et sans capote avec l’adorable passif Grayson Lange. Lors de ce trio mémorable, Blake ne manque pas de baiser l’invité et son mec. Quant à Casey, il est loin d’être insensible au beau petit cul de Grayson !…