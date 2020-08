Cade Maddox : « Un mec qui embrasse bien est un must ! »

Exclusif de Falcon Studios Group/NakedSword, Cade Maddox vient d’accorder au média brésilien MenStyle une interview des plus intéressantes. Si l’on savait que le bel Américain partageait sa vie avec le mannequin Québécois Kevin Benoit (voir ici), on ignorait qu’il avait eu auparavant pour boyfriend un collègue porn star :

« La toute première scène que j’ai tournée pour CockyBoys, c’était avec Max Adonis. On a commencé à se fréquenter peu de temps après. Nous sommes restés ensemble pendant environ un an avant de nous séparer. »

Cade Maddox et Max Adonis, lors leur première rencontre professionnelle. Ça a plus que bien matché !!!

– Photos : Tie Me Up! Dick Me Down! / JakeJaxson-CockyBoys

Sans langue de bois, Cade déclare que son contrat d’exclusivité avec Falcon l’a rendu exigeant sur le choix de ses partenaires de scène : « En signant avec Falcon, j’ai senti que j’avais atteint mon objectif, celui d’être remarqué. À partir de ce moment-là, j’ai eu l’impression que mon travail consistait à donner les meilleures scènes de sexe possibles. Pour ce faire, j’ai senti que je devais avoir mon mot à dire sur mon partenaire de scène. J’en ai ainsi rejeté plusieurs qui m’avaient été proposés. Je pense que si je suis vraiment à fond avec mon partenaire de scène, c’est mieux pour le studio parce que j’ai l’impression qu’il en a pour son argent. Et c’est mieux pour mon image, car je produis un meilleur contenu. »

Un regard, un physique, une posture… Tout en Cade invite au sexe !

Photos : Casual Connections / Falcon Studios

Cette exigence, la super porn star US l’applique à elle-même : « Il y aura toujours une bite plus grosse que la vôtre. Il y aura toujours un meilleur corps. Mais il n’y a qu’un vous-même. On doit toujours s’efforcer d’être la meilleure version de soi-même… Au début de ma carrière, lorsque je voyageais aux États-Unis avec un producteur que j’avais rencontré, l’une des habitudes que j’avais développée était d’aller à la gym tous les jours. Aucune échappatoire. Il faut simplement le faire. Et lorsque les producteurs parcourent les photos de modèles potentiels pour un tournage, qui pensez-vous qu’ils vont choisir ? Le mec avec un corps canon ? Ou celui avec un corps passable ? »

Une perfection anatomique qui plus est montée 20 cm épais !

Photos : Afternoon Affairs / Falcon Studios

Quant à ce que Cade Maddox préfèrent dans le sexe : « Je suis plutôt banal en matière de sexe. Mon seul fétichisme serait que j’aime le sexe sans capote… et passionné. Même si c’est avec quelqu’un dont je ne connais même pas le nom, la passion doit toujours être là. Un mec qui embrasse bien est un must. En fait, j’ai dû arrêter une scène une fois pour apprendre à un mec comment embrasser. »

Un homme qui rend décidément sexy l’exigence sous toutes ses formes !!!

Photos : A Murdered Heart / NakedSword