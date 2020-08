Sean Ford pose avec Benjamin, son boyfriend français

Send an email

Mais qui est donc le boyfriend français de Sean Ford ? Celui qu’il a évoqué il y a quelques semaines dans sa discussion avec l’iconique Peter Berlin dans Interview ? La réponse nous a été apportée par une info tweetée par Emma, une fan du CockyBoy. En janvier dernier, dans un entretien que Sean avait accordé au même Interview, il se montrait très intime auprès de son chéri Benjamin Chabanon. Le couple était shooté par David Macke…

« J’aime travailler avec des artistes qui célèbrent l’intimité, l’amour et l’érotisme d’une manière différente. Je pense que, en ce qui concerne les photos que Benjamin et moi avons faites avec David, il s’agit de montrer que cet amour est un vrai amour et que c’est beau. »

Sur les réseaux sociaux, on découvre que le couple a plusieurs fois posé pour l’activiste, artiste et ex-acteur porno gay Slava Mogutin.

Quant à Benjamin, qui vit New York, il est aussi photographe professionnel. On lui doit notamment les superbes photos de Sean habillé en Ludovic de Saint Sernin. Elles étaient parues en décembre dernier dans VMAN.