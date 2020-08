Acteur porno à 47 ans, et alors ? Le Britannique Steven Barrett ne doute pas qu’il a toute sa place dans le marché du sexe !

Ouvrier/charpentier gay devenu une vedette de la téléréalité britannique après sa participation en 2018 à l’émission Naked Attraction sur Channel 4, Steven Barrett (47 ans depuis début août) s’est parallèlement lancé dans le mannequinat et le porno. Interviewé par CocktailsAndCocktalk sur les discriminations liées à l’âge, il affirme que ça ne le concerne pas vraiment :

« Pour être honnête, je n’ai pas trop vécu cette discrimination. Dans le marché du sexe, ll y a de la place pour tout le monde… Je suppose que dans le mannequinat on ne recherche souvent que de jeunes hommes musclés. Mais je brise le moule à certains égards car j’ai l’air très bien pour mon âge.

Dans ma tête, je suis en compétition pour être aussi beau que les jeunes et cela me pousse à faire mieux. Ma cible est toutefois différente, ce qui fait que je suis surtout en compétition avec moi-même. » Et sûr de lui : « Je suis définitivement l’un des daddies les plus connus. »

Le beau daddy sait s’accompagner d’autres sexy Britanniques comme Billy Essex et la super porn star Josh Moore.

Photos : Steven Lewis Barrett

Il y a deux ans pourtant, en marge de la real TV Naked Attraction, il avait confié que son ex lui avait cruellement rappelé son âge : « Il y a environ 5 ans, j’ai vécu la fin d’une relation. Il y avait 20 ans de différence entre nous, et il m’a fait me sentir terriblement vieux en disant que j’étais tout délavé et que personne ne voudrait de moi. Alors je suis allé à la gym et je me suis concentré sur moi. »

Comme quoi, se venger d’une humiliation est un moteur puissant dans la vie !