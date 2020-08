Brock Banks et Colton Grey célèbrent le 1er anniversaire de leur vie de couple !

Ils sont acteurs porno, ils s’aiment et veulent le faire savoir. Le CockyBoy Brock Banks et Colton « Paris Perfect » Grey ont eu le coup de foudre l’année dernière et se sentent toujours plus unis l’un à l’autre. Brock a posté le 1er août sur Instagram une série de photos du couple avec ce message à l’amour de sa vie :

« JOYEUX ANNIVERSAIRE BÉBÉ !!! Je n’ai jamais vraiment pensé que je pourrais aimer quelqu’un autant et sentir en retour cet amour plus fort encore !! Depuis un an, je suis tellement heureux de voir que nous continuons à nous amuser, que nous rions toujours et encore et que nous évoluons à l’unisson !! J’ai hâte de voir ce que sera notre avenir !! Je sais que ce sera épique !! Te quiero mi POPPA !!

Colton a répondu à Brock avec d’autres photos et ces mots :

« Une année de passée. Joyeux anniversaire Poppa. »

Puis il a posté une sex-tape sous la douche en disant ceci :

« 1 an que je suis avec cet homme et je me rappelle la première fois qu’on a baisé. On ne savait pas grand-chose à l’époque, on ignorait que ce serait le début de beaucoup de sexe sous la douche. »

Et comme Brock a eu 32 ans le 2 août, son chéri écrit : « Joyeux anniversaire à mon homme préféré. Te célébrer aujourd’hui et tous les jours. Je t’aime tant. »

Heureux qui comme Brock et Colton font un si beau voyage dans une vie pleine de passions et d’engagements communs !!!