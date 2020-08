« Sur Facebook, ceux qui le connaissaient déclarent qu’il est décédé en septembre de l’année dernière. Mais cela n’a été rendu public que la nuit dernière. Triste que personne dans l’industrie du porno n’ait essayé de l’aider et qu’il ait dû mourir dans l’anonymat à 34 ans. Il était extrêmement évident qu’il avait vraiment besoin d’aide et que l’issu serait celle-ci sans cette aide. Il a fait gagné beaucoup d’argent à Falcon et à d’autres. Il fut pendant un certain temps le golden boy de l’industrie du porno gay. » C’est ainsi, le 12 août, qu’un internaute a prévenu MenOfPorn de la triste nouvelle qui depuis se répand sur la toile…

Exclusif de Falcon Studios de 2005 à 2011, Roman Heart – de son vrai nom Garrett Rubalcaba -, avait la fraicheur, la musculature et le visage d’un vrai top modèle.

Son histoire d’amour avec une autre porn star, Benjamin Bradley, fit rêver.

En août 2015, après plusieurs années sans nouvelle du bogoss, des photos de lui amaigri avaient suscité l’inquiétude. D’autant plus que l’acteur porno Jed Athens qui les faisaient circuler affirmait que Roman Heart vivait dans un van à Las Vegas et qu’il était accro au meth.

Bouleversés, des fans fustigeaient déjà l’hypocrisie d’une industrie qui proclame que tous les siens font partie de la même grande famille alors qu’elle en laisse sombrer sans bouger le plus petit doigt.

Sur TheSword, l’ex-super star Falcon avait tenté de calmer les esprits. Extrait :

« Je ne vis pas dans une camionnette, mais plutôt dans un appart avec deux chambres à coucher et deux salles de bain. J’ai arrêté de travailler dans le porno parce que, comme dans l’industrie de la musique, les gens ont commencé à télécharger gratuitement. L’argent n’était plus là et mon site perso est mort en même temps que ma relation avec Benjamin. Il est difficile de faire le même travail avec moins d’argent… Et j’ai essayé de faire la bonne chose dans la nouvelle relation dans laquelle j’étais et d’arrêter de tourner pour être monogame.

Franchement, je n’ai pas besoin de travailler. J’apprécie la vie.

Et pour expliquer que je ne sois pas si musclé, il faut comprendre que pendant si longtemps ce fut une course folle pour avoir du muscle. Il fallait que je fasse tout le temps de la muscu et que je prenne des stéroïdes. Depuis que j’ai arrêté le porno, je n’ai plus fait de muscu et j’ai arrêté les stéroïdes, ce qui a ruiné mon taux naturel de testostérone. Il est actuellement celui d’un homme de 80 ans. Je ne suis pas au top de mon physique en ce moment mais je l’étais plus depuis dix ans.

Permettez-moi de conclure avec ceci : « Roman Heart » était un travail, ou une carrière. Mais il ne constituait pas mon identité… Je ne regrette rien de ce que j’ai fait, ne vous méprenez pas. Mais Roman était un personnage, pas la réalité. Alors naturellement, quand j’ai quitté le milieu, j’ai arrêté tous les médias sociaux liés avec le nom de Roman Heart.

Les gens qui me connaissent vraiment savent que je suis heureux et stable. Que je ne vis pas dans une camionnette et que je ne suis pas à la recherche désespérée d’attention…

Pourquoi tout le monde va-t-il vers la pire conclusion possible ?? Donnez aux gens le bénéfice du doute. Franchement, je ne vois pas pourquoi les gens en parlent. Et si je ne l’ai jamais fait avant, maintenant je le dis : au revoir. »

Et cinq ans plus tard on apprend sa mort, certains de ses amis insistant sur son addiction aux drogues (voir ici). Vraiment trop triste, et choquant…

