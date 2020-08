À force de le vouloir, on l’a ! Un adage qui se vérifie ce week-end sur Man-X !

Tout cet été, jusqu’à la rentrée de septembre, Man-X rediffuse le meilleur de son programme « spécial minets »

Samedi 15 août à minuit : Eager Butts Playroom (Bareback Rookies-Staxus)

Être des fans de sport a une signification toute particulière pour ces minets ! Leur terrain de jeux est 100 % sexuel !!! Trois trios et un duo.

Le manplus : L’adorable Slovaque Tim Law est dans deux scènes !

Dimanche 16 août à minuit : Bareback Holidays (RawEdition-Spritzz)

Pendant les vacances, nos minets sportifs s’adonnent leur activité préférée : juter ! Une touze à 4, une touze à 3 et trois duos sans capote.

Le manplus : La partouze à 4 !!!

Bob Young fait la visite de l’appart qu’il loue pour les vacances. Les touristes Fabien Rossi et Harry Niedermeyer sont enchantés du lieu… et de sa bite !

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

En vacances chez l’habitant, David Hertz fait une heureuse découverte : le chibre de son hôte, Benjamin Dunn…

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

Grâce aux applis, il est facile pour Harry Niedermeyer de se trouver un mec pour un plan flip-flop, en l’espèce le tatoué Jesse Jenkins…

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

Faire du stop et se trouver une piaule quand on est fauché, c’est le risque de tomber sur un mec qui conditionnera son aide à un plan cul. Chase Bukowski le sait et c’est la bouche et les cuisses largement ouvertes qu’il s’offre à Benjamin Dunn !

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

Les vacances sont aussi faites pour ça : touzer ! Jamie Rovsy, Nick Daniels, Martin Chorche et Johny Malkovitz ne s’en privent pas !!!

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

