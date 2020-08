Ils jouissent à en perdre tout contrôle cette semaine sur PinkX (17 – 23 août)

Send an email

Jusqu’à la rentrée de septembre, PinkX rediffuse le meilleur de son programme.

Lundi 17 août à minuit : Lieux de baise (HPG)

Les lieux de drague en plein-air peuvent devenir des lieux de baise. HPG avec sa caméra va tout faire pour chauffer les mecs et les stimuler au sexe à plusieurs. Deux trios avec capote

Le pinkplus : La double pénétration de Romantik par Tahar et Doryann Marguet !

Mardi 18 août à minuit : Men Of Madrid (Raging Stallion Studios)

Madrid est une métropole bourdonnante d’activités sexuelles ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : De bien beaux barbus !!! Avec une mention spéciale au viril et fougueux Gabriel Taurus. La façon avec laquelle il baise Mario Domenech ne peut que nous faire fredonner le fameux Upside Down de Diana Ross !

Ramwey Reis et Viktor Rom se draguent dans la rue et c’est direct un plan cul sur la terrasse, en plein soleil…

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Sur un site de rencontres, Gabriel Taurus contacte Mario Domenech pour lui demander ce qu’il recherche ? Mario lui répond qu’il veut de la queue. Son désir sera exaucé au plus vite !…

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Antonio Miracle est un super beau salaud ! Après avoir volé l’argent contenu dans le portefeuille que le sexy Abraham Al Malek avait laissé tomber, il rapporte le portefeuille à Abraham, le séduit et se le fait. L’autre ne découvrira qu’il s’est fait berner qu’après le départ d’Antonio !

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Escort, Xavi Duran est accueilli par un client nerveux, Flex Xtremo. C’est que ce dernier n’a jamais eu recours à un tel service pour la personne. Xavi prend l’initiative de commencer par un massage pour le relaxer…

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Viktor Rom est vraiment un ami en or. Alors que Mario Domenech est déçu que son plan cul se désiste à la dernière minute, Viktor se propose de le remplacer…

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Mercredi 19 août à minuit : Pitching Tents (Falcon Studios)

Plein de beaux campeurs se découvrent une passion commune pour le sexe en plein air ! Quatre duos avec capote et un duo qui consiste en des fellations.

Le pinkplus : Woody Fox ! Avec sa longue chevelure, il apparaît tel un homme des bois des plus fantasmatiques ! Chaque scène est de plus introduite par une mise en situation, ce qui donne au porno un certain réalisme.

Après une balade en foret, Woody Fox rentre au camp prendre une douche. Seth Santoro décide lui aussi de prendre sa douche et tombe sur le beau Woody…

– Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Après une virée en bateau gonflable sur la rivière, JJ Knight et Jeremy Spredum s’envoient en l’air sous la tente !

– Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Jacob Peterson et Woody Fox ont une furieuse envie l’un de l’autre…

– Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Casey Everett demande à Ryan Rose de l’aider à monter une tente et se fait monter par la même occasion !

– Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Jeremy Spredum veut absolument sucer la bite non circoncise de l’Australien Woody Fox. L’autre est toujours partant pour pomper la queue d’un beau mec !

– Photos : Pitching Tents / Falcon Studios

Jeudi 20 août à minuit : Rough Trade (TitanMen)

Un baisodrome US avec slings, de beaux mâles en cuir avec harnais et de bonnes queues XL avec capotes ! Deux trios et deux duos avec capote.

Le pinkplus : Excellente production fetish avec des mecs parfaitement crédibles et à l’aise dans leur tenue cuir. Avec une mention spéciale au duo Adam Ramzi / Dallas Steele.

Après s’être palpés et pompés, Jesse Jackman et Diesel Washington investissent le comptoir du bar pour baiser. Le braquemart de Diesel fera pousser des râles de plaisir chez Jesse !

– Photos : Rough Trade / TitanMen

Dallas Steele et Adam Ramzi font monter la tension sexuelle dès le premier regard. La suite ? Un flip-flop qui finit en apothéose éjaculatoire !!!

– Photos : Rough Trade / TitanMen

David Benjamin se donne à Dirk Caber puis à Nick Prescott !

– Photos : Rough Trade / TitanMen

Posé sur un sling, Dolan Wolf et son anus béant sont investis par David Benjamin et Nick Prescott, avec pour témoins voyeurs Adam Ramzi et Dirk Caber !

– Photos : Rough Trade / TitanMen

Vendredi 21 août à minuit : Skuff – Rough Trade 2 (Hot House)

En harnais, jock-strap avec coquille détachable ou lacets, ces mecs sont là pour baiser et prendre leurs pieds… plaisir garanti. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Le hardcore magnifié par des hommes, des tenues et une perversité fantasmatiques.

Corps à corps en harnais et jock-straps avec coquille pour Alex Mecum et Sean Zevran. La versatilité est de mise…

– Photos : Skuff – Rough Trade 2 / Hot House

Johnny V. rase la tête d’Adam Bryant, puis lui cire les pompes, lui gobe la queue et se donne à ses coups de reins !

– Photos : Skuff – Rough Trade 2 / Hot House

À quatre pattes, le cul moulé dans un slip où les mots Fuck me et des flèches visant l’anus ont été inscrits au marqueur, Micah Brandt est le trou à jouir de Jordan !

– Photos : Skuff – Rough Trade 2 / Hot House

Harnais de couleurs pour un duo où Sebastian Kross gode et encule Mikoah Kan !

– Photos : Skuff – Rough Trade 2 / Hot House

Samedi 22 août à minuit : Chav Daddy (DadsFuckingLads)

L’argent ne fait pas tout ! Nos daddies qui n’ont pour revenus que de maigres allocs n’en ont pas moins énormément de succès auprès de jeunes mecs au cul rose et serré. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Les Italiens Max Duro et Alex Roman incarnent à la perfection la thématique du film !

Barbu sexy au crâne rasé, l’Italien Max Duro s’occupe du petit cul de son compatriote, Alex Roman. Il commence par le lui bouffer. Sentir la barbe se frotter contre ses fesses ravit Alex…

– Photos : Chav Daddy / DadsFuckingLads

Gabriel Phoenix arrive dans son survêt Coq Sportif. Marco, également en tenue sportive, apprécie le torse velu et le gros paquet de Gabriel…

– Photos : Chav Daddy / DadsFuckingLads

Le Daddy Kai David rentre, pressé de retrouver Sky james. Celui-ci ne porte qu’une casquette et un jogging qui laisse apparaître le haut de ses fesses. Kai ne peut regarder ailleurs…

– Photos : Chav Daddy / DadsFuckingLads

Xavier Sibley lit un magazine quand Leander vient s’assoir face à lui. Très vite, le Français se retrouve sur la table, la bite du roux barbu dans le cul !

– Photos : Chav Daddy / DadsFuckingLads

Dimanche 23 août à minuit : François Sagat TitanMen Vol 1 (TitanMen)

Best of de l’iconique François Sagat chez TitanMen. À ses côtés, un casting international de porn stars ! Deux trios et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : François Sagat ! Qu’est-ce qu’il s’est tapé de beaux mecs ! Et ça continue depuis son comeback il y a trois ans.

Aux abois, un homme musclé court torse nu le long d’une voie de chemin de fer qui surplombe une forêt d’Europe Centrale. Cet homme, c’est François Sagat. A bout de souffle et en nage, il pense pouvoir trouver refuge entre les arbres, près d’une rivière. Il s’apprête à se désaltérer quand deux géants mastocs, Julian Vincenzo et Ted Colunga, se jettent sur lui. François se débat, mais que peut-il faire contre des hommes armés et sadiques ?

– Scène tirée de Breathless (2006) – TitanMen

Dans une chambre rustique éclairée par un feu de cheminée, François finit de se tailler la barbe. Juste derrière lui se trouve le musculeux Tyler Saint en attente de sexe. François saura le combler…

– Scène tirée de Shacked Up (2007) / TitanMen

Le télescope d’un voyeur est pointé sur un arrêt de bus qui jouxte un parc. François s’y trouve et dévisage avec un sourire plein de promesse Damien Crosse, un beau gosse en train de bronzer sur l’herbe. Séduit, Damien se lève aussitôt, se saisit de son sac à dos (un vrai baise en ville contenant des capotes et un tube de gel) et vient à la rencontre de François…

– Scène tirée de Telescope (2008) / TitanMen

Viktor Jones et François courent sur la plage pour gagner les bois environnants. Là ils s’embrassent, se sucent et Viktor baise amoureusement François !

– Scène tirée de Thrust (2010) / TitanMen

Derniers visiteurs d’une fête foraine qui vient de fermer ses portes, Eduardo et Ethan Anders se retrouvent dans la « fun house » (attraction qui mêle train fantôme et théâtre de l’étrange) où un clown en juste au corps et bas résilles (François) dresse la queue et laisse tomber le masque…

– Scène tirée de Fun House (2008) / TitanMen

Avec son caméscope, Braxton Bond se découvre une audace dans le vice. La nuit tombée, il s’approche sans crainte d’un type hyper viril, François, qui boit sa bière devant son cabanon. Il le filme. François lui demande ce qu’il cherche. Avec aplomb, Braxton lui répond qu’il est beau et lui demande de se désaper. François s’exécute et les deux mâles se sucent, éjaculent et rentrent dans un cabanon. Que se passe-t-il à l’intérieur ? Le lendemain matin, Braxton et François ne pensent qu’à une chose : rebaiser ! Braxton n’a bien sûr pas oublié d’enclencher son caméscope.

– Scène tirée de P.O.V. (2008) – TitanMen

