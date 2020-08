Accident sexuel : En voulant bien faire, Brian Michaels s’est retrouvé aux urgences !

Send an email

Bisexuel toujours actif dans ses scènes porno produites en studio, le très tatoué Américain Brian Michaels a voulu montrer à ses fans qu’il est capable d’une certaine versatilité. Ce faisant, il s’est enfoncé un gode qui est malheureusement resté coincé dans le cul. Il a dû aller aux urgences comme il vient de le tweeter, photos à l’appui…

« Fait amusant. Si vous ne saviez pas pourquoi je n’avais rien posté depuis un certain temps, c’est que j’ai été opéré. Il y a quelques semaines j’ai fait une sex-tape pour mes seuls fans et le gode s’est coincé dans le cul 😂. Ça va mieux. je posterai bientôt beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, ces photos datent et je vais bien. »

À voir la radio, il semble qu’il s’agissait d’un vibromasseur et qu’il s’est fracturé dans ses entrailles. Le pauvre !!! Mais plus de peur que de mal, donc. L’acteur porno confirme : « Ne vous inquiètez pas. J’ai bien ri aux urgences… »

Brian Michaels a beau s’être remis de sa mésaventure, il ne réutilisera peut-être pas de sitôt un gode. Chat échaudé craint l’eau froide ! 😉