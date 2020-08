Grand roux de près de 2 m avec un gros sexe, Dacotah Red devient exclusif de NextDoorStudios !

Depuis sa première scène porno chez NextDoorStudios il y a deux ans, Dacotah Red est devenu l’une des valeurs sûres du géant nord-américain du X gay. L’annonce avant-hier de son contrat d’exclusivité le confirme :

We're excited to welcome back giant ginger stud @DacotahRed to our Exclusives lineup.



Said Red “This was my very first home a couple years ago, and I’m ecstatic to be with the company for a long time. Lots of good things to come."#NextDoorStudios pic.twitter.com/pZlislRo6X August 17, 2020

Les deux réalisateurs attitrés de NextDoorStudios sont dithyrambiques :

Conrad Parker : « Dacotah est l’une des personnes sexuellement les plus motivées qu’on puisse espérer. Sa libido insatiable a contribué à faire de certaines scènes les plus intenses, les plus hard et les plus fun que j’ai eu la chance de filmer ! L’avoir dans l’équipe NDS apportera beaucoup plus d’heures de qualité. Que du plaisir ! »

Walden Woods : « Je suis très heureux d’accueillir Dacotah Red en exclusivité dans la famille NDS. Son enthousiasme et son empressement à créer du contenu torride sont très inspirants… »

La porn star est elle-même enthousiaste : « Je suis très, très excité de devenir un exclusif de NextDoorStudios. C’est là où j’ai fait mes débuts il y a quelques années et je suis depuis ravi de travailler avec le label. Beaucoup de bonnes choses à venir ! »

De ses débuts dans le porno à aujourd’hui, il a fait évoluer un premier tatouage et en a ajouté deux autres. Aucun n’est purement décoratif. Tous laissent à penser que derrière son joli sourire il y a un bad boy… La feuille de cannabis sur son ventre a laissé place à une grenade en forme de tête de mort. Le côté droit de son torse porte désormais un symbole anarchiste. Quant à sa cuisse droite, il y est inscrit les mots allemands Steh Auf en police gothique, la « typographie du mal »…

– Photos : NextDoorStudios

Dacotah Red est-il anarchiste ou juste un fan du Joker comme le laisse supposer un de ses tweets ? Peut-être les deux. Le tatouage Steh Auf l’ancre-t-il dans l’extrême droite ? Ça, on en doute. Il se définissait il y a encore quelques jours sur Twitter comme BlackLivesMatter, BlackQueerLivesMatter et BlackTransLivesMatter. Et sont toujours accolées à son pseudo les initiales BLM, pour BlackLivesMatter. Une affiliation que les partis de droite rangent volontiers dans la gauche extrême.

– Photos : Twitter et NextDoorStudios

Le jeune Américain apparaît comme une personnalité aussi atypique que son physique qui détonne dans l’industrie mondiale du porno gay : il est roux et mesure près de 2 m ! 1,98 pour être exact !!! En jouant sur le contraste de sa taille par rapport à celle de ses partenaires, cela a donné plusieurs scènes effectivement fun et intenses chez NextDoor. Comme celle avec Aspen qui fait 1,70 m…

– Photo : NextDoorStudios

On est très curieux de la scène qu’il pourra faire avec l’autre nouvel exclusif de NextDoorStudios, Beaux Banks. Le métis fait 1,68 m…