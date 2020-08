De belles et de très grosses surprises ce week-end sur Man-X !!!

Jusqu’à la rentrée de septembre, Man-X rediffuse le meilleur de son programme « spécial minets »…

Samedi 22 août à minuit : Spanish Sun (Sauvage-Staxus)

L’Espagne ne serait-elle pas le pays d’Europe le plus agréable pour les gays ? Beaux locaux et touristes s’y éclatent à fond. Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : La double pénétration du Tchèque Ray Mannix par les Français Gabriel Angel et Xavier Sibley !!!

Ray Mannix, Gabriel Angel et Xavier Sibley passent un bon moment dans la piscine puis regagnent la terre ferme pour s’occuper des choses sérieuses…

– Photos : Spanish Sun / Sauvage-Staxus

Le blond Hollandais Kris Blent et Xavier Sibley sont très excités. Ils ont autant envie de se vider les couilles que de se faire baiser : Flip-flop assuré !!!

– Photos : Spanish Sun / Sauvage-Staxus

Les Espagnols David Sky et Josh Milk se découvrent des affinités…

– Photos : Spanish Sun / Sauvage-Staxus

Le blond Espagnol Ruben Bart baisent avec Kris Blent dans le jardin sous un soleil flamboyant…

– Photos : Spanish Sun / Sauvage-Staxus

Dimanche 23 août à minuit : French Spermoboys 3 : Get Lucky (Comme des Anges)

Cinq jeunes couples nous ouvrent les portes de leur chambre et de leurs trous béants, se lèchent, s’embrassent au foutre, se pilonnent le cul et la bouche avec tendresse, passion, et parfois même avec férocité.

Le manplus : Que ces modèles sont beaux et TTBM ! Comme ils sont sensuels ! Et qu’est-ce qu’ils baisent bien !!!

Bordeaux. Un couple extrêmement sexuel et désirable : Julien Solignac, le macho il y a encore peu de temps hétéro, est tout en silences bourrus et en tendresse, tandis que Tadzio Giacalone est toute la Sicile dans un regard, un silence ou une repartie qui fuse. L’Italien se fera doucement – mais surement ! – exploser la rondelle !

– Photos : French Spermoboys 3 : Get Lucky / Comme des Anges

Paris. Juan Perez est un beau bourrin avec une bite énorme et dure. Il baise divinement son mec, le charmant et endurant Enzo de Merac. Il faut le voir, le cul complètement ouvert à force de se faire démolir tous les soirs par un truc aussi gros !

– Photos : French Spermoboys 3 : Get Lucky / Comme des Anges

Chartres. Tao Reva et Hugo Thorel, paradoxalement opposés et en même temps terriblement semblables. Le Brésilien choppe Hugo, le prend en main, le retourne, le culbute, le re-retourne et le réencule. Hugo finira le trou béant et dégoulinant de sperme.

– Photos : French Spermoboys 3 : Get Lucky / Comme des Anges

Avignon. Louis-Michel Alvarez, un vrai beau gosse, genre brun ténébreux avec une très grosse queue est très, très amoureux de son blondinet, Valentin Renaud. Il le chouchoute, le câline, l’embrasse, l’encule fort et jute dans sa bouche. Mais le mignonnet veut aussi sa part ! Valentin retourne le macho, l’encule et l’enfoutre !

– Photos : French Spermoboys 3 : Get Lucky / Comme des Anges

Angoulême. Un couple magique : Jeremy Castellan et Elijah Verrader. Magique parce que Jeremy est beau, que sa maison est belle, que son corps est magnifique. Magique parce que son mec est un dieu vivant couleur caramel. Magique pour la splendide esthétique du couple qu’ils forment et pour leur superbe complicité !

– Photos : French Spermoboys 3 : Get Lucky / Comme des Anges

