Quand les corps vibrent aux battements de b*** par minute, c’est toute cette semaine sur PinkX !

Lundi 24 août à minuit : Dirty Boyz (UKNakedMen)

Échangisme, voyeurisme, exhibitionnisme sont les ingrédients pour resouder les couples. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : les daddies Max Duran et Mark Bunker sont très en forme ! Mickey Taylor est toujours aussi beau cul et lèvres pulpeuses !!!

Mick Stallone et Samuel Stone s’occupent de leur queue, se caressent le cul avant de passer à une sodo bien menée !

– Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

Sur un canapé, le daddy Max Duran s’occupe de chauffer Ery Betto, petit mec en short, chaussettes et débardeur. Max le laisse lui lécher le torse avant qu’il ne s’occupe du beau morceau grossissant sous ce short. S’ensuit une baise où le daddy domine Ery qui se soumet avec plaisir !

– Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

Gabriel Phoenix et Mickey Taylor sont respectivement en couple avec Damien Ryder et Jonas Jackson. Les quatre sexy men prennent un verre sur une terrasse, rigolent et décident d’inverser les couples. Gabriel et Mickey sont les premiers à se tester…

– Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

… Puis c’est au tour de Jonas Jackson et Damien Ryder de faire intimement connaissance !

– Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

Adriano Blumer, jeune mec coupe iroquois, se fait limer en toute beauté par Mark Bunker, un daddy très en forme !

– Photos : Dirty Boyz / UKNakedMen

Mardi 25 août à minuit : The Black Panda – 1 à 4 (PeterFever)

La parodie X gay du blockbuster super-héroïque Black Panther ! Deux trios et deux duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting multiethnique hyper bandant où se mêlent Asiatiques, Noirs et Blancs. Ken Ott est de toute beauté !! Sean Duran est la bête de sexe incarnée !! La bite d’Osiris Blade est vraiment grosse !!! Une parodie qui prend également des libertés réjouissantes avec le scénario original.

T’Balla, alias Black Panther ( Osiris Blade), arrive à Wakamono, Japon, en compagnie de son épouse (Velvet Lanore). Il veut de procurer du Peckeranium, une semence magique qui donne la vie éternelle et des super-pouvoirs. Sa quête est difficile. Non seulement le Peckeranium est protégé par la Confrérie des Pandas qui a pour chef le redoutable Black Panda (Alex Chu), mais il ne peut être détecté que si au préalable on s’abreuve du foutre de la Confrérie. Les Frères Pandas Levy Fox et Ken Ott se laissent toutefois séduire…

Cependant, deux agents américains de la CIA (Sean Duran et Bryce Evans) ont été envoyés par le Président Crump pour espionner T’Balla et les Pandas. Le Président est prêt à tout pour avoir la vie éternelle…

– Photos : The Black Panda – Épisode 1 / PeterFever

Cachés de Black Panther qui a goûté à la semence des Frères Panda, les agents Evans et Duran se font surprendre par Black Panda en train de finir de se branler. Ils avouent le pourquoi de leur présence au Japon et offrent leur queue et leur cul en guise d’excuses. Ce faisant, ils se croient plus malins que le super-héros asiatique en récoltant entre leurs lèvres quelques goutes de son sperme…

– Photos : The Black Panda – Épisode 2 / PeterFever



Bryce Evans et Sean Duran se morfondent chacun séparément dans une remise fermée à clé. Mais incapable de surmonter sa curiosité, le Frère Panda Ken Ott rend visite à Sean…

– Photos : The Black Panda – Épisode 3 / PeterFever

Insatiable, Frère Panda Levy Fox rend visite à Black Panther. Il a vraiment apprécié sa très grosse bite. Il en veut encore !!!

– Photos : The Black Panda – Épisode 4 / PeterFever

Mercredi 26 août à minuit : HHSN : Exposed (Hot House)

Après les interviews et séances photo, les sportifs promus par le média HHSN (HotHouseSportsNetwork) ne se contentent pas de montrer leurs beaux muscles d’athlètes. Ils exhibent aussi leur cul, leur bite et leur façon de baiser entre hommes ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Parodie porno gay des coulisses des séances photo du fameux Body Issue annuel du magazine de sport américain ESPN, HHSN : Exposed témoigne aussi et surtout du tournant bareback qu’a pris en 2018 le géant du porno gay US Falcon Studios Group. En mai son label Raging Stallion sortait son premier film sans capote et fin août, c’était un autre de ses studios, Hot House, à faire de même avec HHSN : Exposed.

Le champion de natation Michael DelRay pénétré profond par Jackson Traynor !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Skieur émérite, Roman Todd s’immisce dans les orifices glissants d’Aston Springs !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Footballeur star, Devin Franco a un corps qui excite grave le viril Manuel Skye !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Autre champion de foot, Dante Colle ne peut lui non plus résister au cul bombé de Devin Franco…

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Boxeur, Justin Matthews improvise un flip-flop avec un autre boxeur, Brandon Evans !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Jeudi 27 août à minuit : The Gay Simple Life (NakedSword)

Josh Moore et Calvin Banks, deux super star du porno, quittent leur confort urbain pour vivre dans l’Amérique rurale et y goûter LA VIE SIMPLE VERSION GAY. Dès leur arrivée à Tulsa, en Oklahoma, ils apprennent qu’ils vont devoir partager une chambre avec des lits superposés et qu’ils seront testés chaque jour lors de challenges par les locaux gays et d’autres stars du porno comme Ricky Larkin, Cade Maddox ou Dakota Payne. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Parodie géniale de The Simple Life, la fameuse real TV avec Paris Hilton et Nicole Richie. Une intro de 12 minutes sympa où Joss et Calvin sont d’insupportables folles de chez folles ! Trop bien !!! Quant aux scènes de cul, elles sont sont d’autant plus crues qu’elles sont filmées en éclairage « naturel ».

Le viril Ricky Larkin, en routier baiseur, entraîne Calvin Banks à l’intérieur pour le bourrer en veillant bien à lui lécher les pieds ! Au final, il fera aussi goûter à son sperme délicieux !

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Un initiation à la pêche pour Josh Moore qui se finit à l’arrière d’un pick-up, le gros sexe de Cade Maddox bien planté en Josh !

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Après une expérience dans les cuisines pour faire des cupcakes avec le superbe et ultra hot Dakota Payne, Josh Moore va lui garnir royalement le cul…

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Josh et Calvin font un show en drag-queens au LA RUES ! Puis Calvin et Dakota se retrouvent dans la loge. Dakota aura droit à la très grosse bite de la super porn star !

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Vendredi 28 août à minuit : Just Being Me (CockyBoys)

Quatre duos avec ou sans capote où chaque acteur exprime son besoin d’être qui il est, un gay fier d’être lui-même, qui refuse de se mentir à soi-même, ni aux autres.

Le pinkplus : Approche personnelle et intimiste assez rare dans le porno qui renforce la sensualité des ébats. Notons toutefois qu’on sait ce que ça a couté à Ben Masters d’« être juste lui ». Son racisme révélé via une vidéo qu’il a postée sur Twitter l’a fait virer de CockyBoys !

Lors d’une escapade à Fire Island, Levi Karter emmène Ben Masters dans l’un de ses endroits préférés, une zone boisée. C’est là que Ben prend l’initiative de baiser Levi…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Ty Mitchell raconte son parcours, révélant au passage qu’il est la drag-queen Kelsey Dagger! Après une soirée en tant que Kelsey, Ty rejoint Taylor Reign pour une nuit de plaisir sensuel entre hommes décomplexés !

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Vrai couple dans la vie, Alex Mecum et Carter Dane nous invitent dans leur chambre à coucher…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Mateo Vice et Clark Davis révèlent avoir des complexes physiques avant de se découvrir avec joie en mode flip-flop…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Samedi 29 août à minuit : About Last Night (Falcon Studios)

Les enterrements de vie de garçon peuvent être surprenants et cette nuit à Las Vegas va virer très cul ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Du très bon Falcon. Un scénario bien agencé qui réadapte celui de la comédie qui avait cartonné au box office : Very Bad Trip. C’est aussi le film qui fait se rencontrer Brent Corrigan et JJ Knight. Ça avait tellement bien coller entre eux qu’ils sont tombés amoureux. Malheureusement, le couple s’est définitivement séparé.

Quand le strip-teaseur Topher DiMaggio vient chauffer notre bande de potes en villégiature à Vegas, ils sont tous très excités. Ryan Rose un peu plus que les autres car c’est lui qui finit par se cambrer pour accueillir les coups de reins de Topher !

– Photos : About Last Night / Falcon Studios

Sebastien Kross est sorti prendre l’air. Colt Rivers le rejoint et lui propose d’aller à sa chambre d’hôtel…

– Photos : About Last Night / Falcon Studios

Jacob Peterson, qui s’ennuie, quitte le groupe pour rentrer à l’hôtel. Pour se faire il prend le mini-bus qu’ils ont loué. Le chauffeur, Alex Mecum, saura lui apporter de la gaité et plus encore…

– Photos : About Last Night / Falcon Studios

Après une soirée où il ne sait plus trop bien ce qui s’est passé, JJ Knight ne fait rien de mieux – pour finaliser l’enterrement de sa vie de garçon – que de coucher avec l’un de ses potes, Brent Corrigan…

– Photos : About Last Night / Falcon Studios

Dimanche 30 août à minuit : BBC Obsession (NextDoorEbony)

BBC pour Big Black Cocks ! Sans commentaire ! Trois duos avec capote et un duo qui consiste en des fellations.

Le pinkplus : Un casting multiethnique avec quelques détournements de clichés. Il y a en effet aussi du BWC pour Big White Cocks !

Dylan Henri et Bam Bam se font face. Leur langue se croise, leur bite se touche, ils on faim l’un de l’autre…

– Photos : BBC Obsession / NextDoorEbony

JP Richards totalement soumis à Caleb King…

– Photos : BBC Obsession / NextDoorEbony

Brandon Jones kiffe Leo Brooks et la réciproque est vraie. Le cul cambré et l’anus palpitant, Brandon jouit de faire jouir Leo…

– Photos : BBC Obsession / NextDoorEbony

Rentré de la salle de gym, Rio salive de retrouver Aston au lit…

– Photos : BBC Obsession / NextDoorEbony

