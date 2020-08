« Le sexy et brûlant » Angel Rivera signe un contrat d’exclusivité avec CockyBoys

« Ravi d’accueillir le toujours sexy et brûlant Angel Rivera comme nouvel exclusif de la promotion 2020 de CockyBoys… » Le réalisateur et producteur Jake Jaxson peut effectivement être heureux de l’avoir au sein de CockyBoys. Et pas seulement parce que Angel Rivera est « sexy et brûlant »…

Exclusif de HelixStudios de ses débuts dans le porno en 2018 à janvier 2019, Angel s’est par la suite illustré dans des titres parmi les plus marquants de 2019 et 2020. Comme A murdered Heart chez NakedSword. Réalisé par Marc MacNamara, ce porno a pour thème une pratique des plus barbares : la réorientation de la sexualité des gays via les soi-disant « thérapies de conversion ». Voici la bande-annonce…

À fond BlackLivesMatter (voir ici, là et là), le bogoss apparaît comme le contrepoids cinglant de Ben Masters. Rappelons que ce dernier a été viré de CockyBoys le 1er juin 2020 après avoir posté une vidéo raciste quelques jours après la mort choquante de l’Afro-américain George Floyd. Et ironie de l’histoire, Angel et Ben furent boyfriends quand les deux étaient chez Helix. Ils ont plusieurs fois tourné ensemble…

– Photos : HelixStudios

En avril 2018, Ben fut toutefois si ébranlé d’apprendre que son chéri le trompait avec la porn star Joey Mills qu’il avait tenté de se suicider (voir ici). Masters doit l’avoir très mauvaise d’être remplacé au sein de CockyBoys par celui qui lui a brisé le cœur.

Angel a depuis la réputation (exagérée ?) de séduire ses partenaires de scène et de les rendre fou amoureux de lui. Car outre Ben Masters, il a effectivement eu comme boyfriend Joe Mills, alors super star d’Helix…

– Photos : HelixStudios

Leur couple a duré près de deux ans. Joe a accusé Angel de le tromper.

Angel va-t-il vivre une love story avec un CockyBoys ? 😉 Dans le communiqué de presse du label new-yorkais, il évoque déjà « une grande connivence personnelle » avec l’équipe :

« Je choisis d’être un exclusif de CockyBoys parce que je sens que nous pouvons nous élever mutuellement grâce à cet accord… Avec l’équipe, il y a une grande connivence professionnelle et personnelle… Il y a ici des valeurs et un respect qui me font penser que nous contribuerons à des œuvres d’art… »

Dans sa première scène chez CockyBoys, Lips Together: 6 Feet Apart, lui et Sean Ford sont les héros d’« une histoire d’amour de notre époque ». Le scénario ? À cause de la pandémie de COVID-19 et du confinement, deux jeunes hommes qui s’aiment, tout en vivant loin l’un de l’autre, doivent s’astreindre à une quarantaine. Lorsqu’enfin leurs lèvres se touchent, leur passion se libère…

– Photos : Lips Together: 6 Feet Apart / CockyBoys

Une scène torride bientôt au programme de PinkX !