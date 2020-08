Homme politique US et porn star gay TTBM, Antonio Biaggi est lui aussi horrifié par la série de mutilations de chevaux qui a lieu en France !

Aisne, Yonne, Jura, Côtes-d’Armor, Saône-et-Loire… Depuis plusieurs semaines, les médias régionaux et nationaux rendent compte des atroces mutilations de chevaux et de poneys qui se développent un peu partout en France (voir ici et là). Groupuscule satanique ? Réseau de de tueurs en série en puissance ? Même groupe de personnes ou phénomène de mimétisme ? Gendarmes et policiers mènent l’enquête. Cette barbarie vient d’être portée à la connaissance d’Antonio Biaggi. Il en est horrifié…

Porn star US aux 28 cm très épais, Antonio Biaggi est également un homme politique. Comme nous l’avions rapporté le 2 juin dernier (voir ici), il est l’un des candidats à l’élection municipale de Wilton Manors, « la deuxième ville la plus gay d’Amérique ».

Militant des droits des animaux, il a partagé ce post de Xpose Trophy Hunting daté du 18 août :

« 15 chevaux sont mutilés à travers la France, l’un ayant un œil et des os enlevés alors qu’il était encore en vie. Les investigations de la police ammènent à se demander si ces attaques écoeurantes ne constituent pas un ‘défi en ligne’. C’est brutal, écœurant et vil. Enfermons-les et jettons les clés. »

C’est le 3 novembre prochain, en même temps que l’élection présidentielle, que les citoyens de Wilton Manors auront à voter. Sans doute sommes-nous un certain nombre de non-Américains à regretter de ne pouvoir apporter notre soutien électoral à Antonio Biaggi. Il le vaut si bien !!!…