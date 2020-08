Si devenir vegans, cela veut dire se priver d’un bon morceau d’entre-jambe et de sperme frais, ils disent « Non ! » ce week-end sur Man-X !

En attendant ses nouveautés à partir du mois de septembre, Man-X rediffuse le meilleur de son programme « spécial minets »…

Samedi 29 août à minuit : Bare Bedfellows (Bare-Staxus)

In bed with… Quatre scènes ayant pour meuble principale de baise un lit ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Qui a dit que le sexe dans la chambre était ennuyeux et banal ?

Au milieu d’une cité, assis sur un banc, Peter Aalen est fier de poser pour Joel Tamir qui s’est proposé de le dessiner. Mais au portrait attendu, Peter découvre un gribouillage. Il est vexé. Joel saura toutefois lui rendre sa fierté de mâle en l’invitant dans sa chambre et dans son cul !!!

En couple, les beaux bruns Lior Hod et Beno Eker sont au lit. Ils commencent à s’embrasser quand leur vient l’idée de faire un plan à trois. Ils envoient un SMS à un pote, le jeune blond Ron Negba, pour voir s’il aimerait les rejoindre. Ron répond par un grand « OUI » !!!…

Seul chez lui, Jaro Stone tire un plug de sous son oreiller et se met à travailler son petit trou du cul serré. Cependant, le beau gosse Vittorio Vega le mate derrière les rideaux. Vittorio va vite être appelé pour remplacer le plastique…

Lire au lit, c’est bien. Mais quand on est aussi excité que Joel Tamir et Bjorn Nykvist, les livres tombent des mains et celles-ci se saisissent de quelque chose de bien plus palpitant ! Baise en mode flip-flop pour les deux amis !

Dimanche 30 août à minuit : Forbidden Fruits (Bare-Staxus)

Être vegan, c’est bien. Les fruits et légumes sont il est vrai des mets savoureux. Certains peuvent même faire office de godes. Mais de là à se priver d’un bon morceau de queue ou s’interdire le délicieux fumet d’un cul chaud ? Eux disent NON ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Des modèles appétissants qu’on a envie de déguster !

Sur une table, tout contre un plateau de fruits, avec des pommes, des oranges et des bananes, le délicieux Ron Negra est baisé par Navon Raffi !

Quelle idée a donc Max Grey d’avoir entre les mains un concombre ? Vittorio Vega comprend vite : Max veut se faire trouer ! Vittorio passe à l’action…

Il se dit qu’enfoncer sa queue dans la chair fraiche et juteuse d’une pastèque procure une sensation unique. Jake Stark, Jared Shaw et Dimitri s’y essayent. Mais ils ne sont pas convaincus. Rien ne remplace un cul !…

Il n’y a pas de hasard. Quand Jaro Stone vient voir son pote avec toute une sélection de fruits et de légumes de forme phallique (concombres, courgettes, bananes et carottes) c’est pour une raison bien précise…

