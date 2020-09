L’ex-porn star gay US Alessandro Del Toro a été triomphalement élue conseiller municipal !!!

« C’est une victoire pour chaque personne à Eagle Pass qui a eu l’impression de ne pas avoir été écoutée, qui s’est sentie ignorée, oubliée. C’est une victoire pour chacun d’entre nous. » En obtenant 58 % des voix, Elias Diaz, 32 ans et clinicien en santé mentale du district hospitalier du comté de Maverick, entre dans l’histoire de sa ville natale d’Eagle Pass dans le Texas : non seulement il est le premier candidat ouvertement gay à être élu à son conseil municipal, mais aussi le premier à avoir un passé de porn star.

Dès l’annonce de la candidature d’Elias Diaz, son passé de porn star gay a ressurgi. D’après sa fiche iafd, le beau et viril Latino a fait ses débuts X dès 2008 pour arrêter en 2016. Sous le pseudo d’Alessandro Del Toro, il a travaillé pour des labels américains ainsi que britanniques. Toujours dans des rôles actifs, il fut notamment à l’affiche de plusieurs productions « fist » de Hot House ainsi du blockbuster multiawardisé de Chi Chi LaRue Sentenced avec Mike DeMarko.

– Photos : Hot House, Channel1Releasing, PrideStudios et ButchDixon

Les personnes qui relaient son passé porno gay ne sont pas toutes bien intentionnées. Au mieux, Diaz es moqué par ces gens-là. Au pire, il se fait traiter de tous le noms, les plus réacs le considérant comme l’énième exemple que plus rien ne va au Texas et en Amérique. Le CV du beau mâle est pourtant édifiant :

Titulaire d’un diplôme de premier cycle à l’Université de Californie du Sud en relations internationales, il a terminé sa maîtrise en psychologie clinique à l’Université d’Antioche à Los Angeles. Certifié par l’Académie de thérapie cognitive en thérapie cognitivo-comportementale, il a reçu une formation spécialisée à l’Université de Pennsylvanie. Également professionnel certifié en traumatologie clinique, il a 10 ans d’expérience clinique.

Enfin, en plus d’être clinicien en santé mentale du district hospitalier du comté de Maverick, il est très investi dans la vie associative. Sur les droits des LGBTQ, la prévention sida, les violences conjugales, le sport… et le développement économique d’Eagle Pass.

Quel homme !!! Eliaz Diaz est parfaitement crédible comme conseiller municipal, voire plus. Nous aussi on aurait voté pour lui !!!

Que sa victoire soit l’heureux présage de grands changements à la tête des USA en novembre !