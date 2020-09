Send an email

De la passion, du sperme et « Casa de Sexo », le blockbuster de Menoboy cette semaine sur PinkX !

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 14 septembre à minuit : Atomix Blond (RidleyDovarez)

Tous les mutants dotés de super-pouvoirs ne sont pas comme les X-Men ou la Confrérie des mauvais mutants. Certains n’ont pour

motivation que le sexe ! Un trio et deux duos avec capote.

Le pinkplus : Le film français de 2018 qui marqua le retour devant les caméras de la super porn star française Jordan Fox ! WOAW !! Ce qu’il en fait baver à David Valentin !!! Le casting s’honore aussi de la présence d’Eden Frost toujours aussi délirant chez Ridley Dovarez, du fringuant Britannique Gabriel Phoenix et du bel Asiatique Ryu Forestin. Quant au scénario, il rend compte de l’attachement du réalisateur au fantastique et contribue à une visibilité transgenre grâce au personnage d’Atomix Blond.

Atomix Blond, jeune mutante au pouvoir androgyne, devient Gabriel Phoenix quand elle se transforme en homme. Après avoir échappé à des assaillants, elle cherche à joindre Jordan Fox dit Demolition Ass. C’est un mutant capable de procurer des orgasmes féminins aux hommes qu’il pénètre analement. Dans un baisodrome, il est d’ailleurs en train de s’occuper de David Valentin…

– Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Atomix Blond (sous sa forme virile) et Sugar Slide (Ryu Forestin) rejoignent Demolition Ass pour le prévenir d’un danger imminent : une organisation secrète dirigée par le mégalo Candy Boy, alias Eden Frost, veut s’emparer de lui pour en extraire son ADN et créer un jus de synthèse commercialisé à grande échelle. Demolition Ass décide de donner un peu de ses pouvoirs et de ceux de Ryu pour qu’Atomix Blond puisse l’affronter. Ce transfert d’énergie appelle forcément au sexe…

– Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Face-à-face puissant entre Sugar Boy et Atomix Blond…

– Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Mardi 15 septembre à minuit : Double Down (CockyBoys)

Prendre deux queues dures en même temps n’est pas une activité que tout le monde peut accomplir. Surtout quand ces queues mesurent + de 22 centimètres ! 4 trios avec capote.

Le pinkplus : Des DP très réussies et éducatives. Le couple que formaient alors Logan et Josh Moore a volé en éclat suite à leur trio avec Ricky Roman et le coup de foudre entre Josh et Ricky.

Levi Karter double-pénétré par le vrai couple dans la vie Mickey Knox et Colby Chambers…

– Photos : Double Down / CockyBoys

Skyy Knox double-pénétré par Brandon Jones et Jack Hunter…

– Photos : Double Down / CockyBoys

Logan Moore double-pénétré par Josh Moore et Ricky Roman…

– Photos : Double Down / CockyBoys

Skyy Knox double-pénétré par Boomer Banks et Arad WinWin…

– Photos : Double Down / CockyBoys

Mercredi 16 septembre à minuit : Jail Break (TitanMen)

Dans cette prison, les matons exercent leur autorité avec – parfois, souvent, passionnément -, des abus. Trois duos.

Le pinkplus : Le rapport de force entre détenus et surveillants est un incontournable dans le porno. Le fantasme peut alors nous faire croire que la prison est un paradis pour tout homo et bi en manque. Hum… Pas sûr que ça se passe aussi bien en vrai, avec des mecs top comme dans Jail Break !

Le gardien Hunter Marx soumet à ses pulsions le prisonnier Drake Jaden…

– Photos : Jail Break / TitanMen

En fuite, les taulards Tommy Defendi et Brendan Patrick prennent le temps de satisfaire leur envie de bite…

– Photos : Jail Break / TitanMen

Un autre évadé, Eric Nero, est rattrapé par Jesse jackman. Ce dernier n’est vraiment pas content et Eric va le sentir aux coups de reins revanchards que Jesse lui réserve !

– Photos : Jail Break / TitanMen

Jeudi 17 septembre à minuit : Minets Dispos pour Belles Queues (FrenchTwinks)

Les minets de chez FrenchTwinks ne sont pas des anges et quand ils ont envie d’une grosse bite, ils sont prêts à tout pour l’avoir très dure et déchirante !!! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Impossible de résister au charme et au savoir-faire des modèles du label français spécialisé minets. Rappelons que Baptiste Garcia est malheureusement décédé en mai 2019.

Le bouillant Paul Delay et l’adorable Gabriel Lambert sont en sous-vêtement dans leur lit et regardent la télé avant de dormir. la proximité des deux corps quasi nus va toutefois retarder l’heure du coucher…

– Photos : Minets dispos pour belles queues / FrenchTwinks

En jock-strap et caméscope à la main, Baptiste Garcia croise Gabriel Lambert dans les studios de FrenchTwinks. Baptiste se fait un plaisir de montrer quelques images qu’il a tourné à Gabriel. La vue du petit cul de Thomas excite fortement Gabriel qui commence à embrasser Baptiste…

– Photos : Minets dispos pour belles queues / FrenchTwinks

Abel Lacourt et Gaetan Phoenix passent la soirée ensemble à regarder un film d’horreur. Si Gaetan n’est pas effrayé par les fantômes et autres créatures diaboliques, Abel, lui est totalement terrifié. Le minet sursaute, se cache les yeux et enfonce ses ongles dans la cuisse de Gaetan qui trouve ça plutôt mignon…

– Photos : Minets dispos pour belles queues / FrenchTwinks

Alors qu’Alexis Tivoli est totalement absorbé par son jeu vidéo, son colocataire Célian Meyer s’ennuie en attendant son tour. Le jeune minet essaye plusieurs fois de déconcentrer Alexis et d’attraper la manette mais rien n’y fait. La patience de Célian à des limites et s’il a envie de jouer aussi c’est plutôt à un autre jeu…

– Photos : Minets dispos pour belles queues / FrenchTwinks

NOUVEAUTÉ – Vendredi 18 septembre à minuit : Inked Studs (UKNakedMen)

Ces Espagnols et autres méditerranéens tatoués au sang chaud baisent quand ils veulent, où ils veulent ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Des scènes particulièrement intenses. Manuel Scalco est un super bon baiseur !!!

Yah Jil va bien s’occuper du cul de Babby Joel en le léchant et en le pénétrant !

– Photos : Inked Studs / UKNakedMen

L’Italien Manuel Scalco apprend d’autant mieux l’espagnol que Pierre Alexandre passe à la pratique avec entrelacement des langues…

– Photos : Inked Studs / UKNakedMen

il arrive ce qui arrive quand Joe Gilis est à poil avec juste un tablier de cuisine. Leo Grin lui lèche de la crème chantilly bien placée avant de le tringler !

– Photos : Inked Studs / UKNakedMen

Un terrasse avec vue sur la ville, les montagnes et de belles bites ! Valentino Sistor se fait mettre par Pablo Hierro !

– Photos : Inked Studs / UKNakedMen

Roman Capellini n’a qu’une seule envie : sucer et se faite baiser par le TBM James Huck !

– Photos : Inked Studs / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Samedi 19 septembre à minuit : Casa De Sexo (Menoboy)

Casa De Sexo est la parodie porno gay de la célèbre série espagnole. Les braqueurs nommés Dollars, Euro, Sterling et Pesos préparent un casse en millions de crypto-monnaie et il n y a pas que les coffres qui vont sauter ! Un trio et deux duos sans capote.

Le pinkplus : Jeux d’interprétation, sex-appeal, scénario, performance sexuelle, caméra vicieuse, acteurs… Le X gay français au top ! !!!

Les braqueurs se réunissent pour prendre connaissance du casse. Dollars (Kevin David) explique comment ils vont s’y prendre : braquer une holding et récupérer des millions d’euros en crypto-monnaie. Si la bande de malfaiteurs parvient à mettre la main sur une clé et que la phase 1 du casse se passe plutôt bien, Dollard décide de prendre en otage un convoyeur (Paul Dubois). Il a en effet besoin de satisfaire ses besoins pressants en sexe…

– Photos : Casa de Sexo / Menoboy

Dollars n’a pas respecté le plan et cela angoisse Euros (Kevin Ass). Ce dernier cherche à se rassurer auprès de Sterling (Max Riviera)… qui dort. Euros en profite pour lui caresser la queue et la sucer délicatement. Réveillé, Sterling enlève son masque, retourne Euros et l’encule !

– Photos : Casa de Sexo / Menoboy

Le directeur de la holding entre chez lui et tombe nez à nez avec les braqueurs. Mais il ne cède pas aux intimidations. C’est même lui qui va prendre le dessus et proposer de se faire baiser par Dollars et Euros (Kevin David & Kevin Ass)…

– Photos : Casa de Sexo / Menoboy

NOUVEAUTÉ – Dimanche 20 septembre à minuit : Hit The Mat (Hot House)

Lorsque la compétition et la testostérone entrent en collision dans un sport de contact, tout peut arriver, et ces neuf catcheurs bien membrés, très excités feront tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir ce qu’ils veulent, sur le tapis comme à l’extérieur. Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : le thème de la lutte porté par des mecs solides en tenues excitantes.

Jacob Peterson vs Alex Mecum !

– Photos : Hit The Mat / Hot House

Cazden Hunter, super croupe et lèvres pipeuses soumises à Liam Cyber et Kurtis Wolfe…

– Photos : Hit The Mat / Hot House

Jack Hunter vs Paul Canon !

– Photos : Hit The Mat / Hot House

Tristan Hunter troué dans les chiottes du club par Alex Mecum !

– Photos : Hit The Mat / Hot House

Devin Franco vs Kurtis Wolfe !

– Photos : Hit The Mat / Hot House

