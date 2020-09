Max Konnor fait ses débuts comme réalisateur et c’est chez CockyBoys !

Max Konnor ne joue pas seulement dans la dernière vidéo en date de CockyBoys. La super porn star en est aussi le réalisateur, ce qui est une première pour l’Afro-américain. Sa co-star n’est autre que le nouvel exclusif du studio new-yorkais, Angel Rivera…

Filmée à Fire Island, la vidéo nous montre les deux hommes tout en hyper-sensualité déchirante. Angel ne peut que ressentir au plus profond le gros chibre musclé de Max !…

Leurs ébats sont introduits par une interview conjointe entrecoupée d’images de manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Max parle du mouvement BlackLivesMatter et de sa volonté d’être vu et entendu dans une industrie du porno qui fait son autocritique. Angel insiste lui aussi sur son besoin de sensibiliser l’industrie sur les questions d’égalité raciale. Il souhaite que « les personnes de couleur » et « l’interracial » ne soient plus des catégories fetish mais qu’ils témoignent de l’alchimie entre des hommes.

Une scène torride et engagée à voir bientôt sur PinkX…