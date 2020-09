Daniel Greene, nouvel exclusif de NextDoorStudios !

Entré dans le porno il y a quelques mois à seulement 18/19 ans, Daniel Greene a si bien tapé dans l’œil de la nouvelle direction de NextDoorStudios qu’il s’est vu proposer un contrat d’exclusivité. Bogoss, il correspond en outre à l’image du « voisin d’à côté » que veut promouvoir le géant du X gay : celle d’une Amérique multiethnique, sexuellement versatile et pro LGBTQ+.

Nouveaux réalisateurs attitrés de NextDoor, Walden Woods et Conrad Parker sont élogieux envers Daniel Green.

Walden Woods : « Je suis très heureux d’accueillir Daniel en tant qu’exclusif de NextDoor. Il est top canon et est chaud pour faire de belles choses avec nous. Les quelques fois où il a tourné pour nous, j’ai immédiatement remarqué sa qualité de star et j’ai hâte de le voir devenir une super star à part entière. »

Conrad Parker : « Il apporte beaucoup de personnalité au label NextDoor. Sa versatilité et sa soif d’apprendre en font un choix facile pour un contrat d’exclusivité. Je suis ravi de le voir évoluer avec nous. »

L’intéressé est lui aussi enthousiaste : « Non seulement je suis reconnaissant, mais aussi excité par cette opportunité de faire partie d’une équipe qui fait un effort constant pour évoluer. Depuis une récente vidéo trans faite-maison jusqu’à la plus grande diversité que je constate sur les tournage, ce studio et son équipe soutiennent ce que je souhaite voir dans cette industrie. Je suis fier de dire que je contribuerai à l’effort de NextDoorStudios pour créer un environnement diversifié, sûr et progressiste. C’est extrêmement fun de travailler avec cette équipe et j’ai hâte de voir les grandes choses que nous allons créer. »

Avant NextDoorStudios, le jeune homme s’était fait connaître en tournant pour ChaosMen et GuysInSweatPants. Un modèle d’une grande versatilité sexuelle, avec un physique plus ou moins viril en fonction de la pilosité de son visage.

– Photos : ChaosMen et GuysInSweatPants

Ouvert depuis fin 2019, son compte Twitter révèle en outre son basculement politique dans la gauche révolutionnaire suite à la mort de George Floyd et l’ampleur sans précédent qu’à pris le mouvement BlackLivesMatter. Ainsi le 31 mai 2020 il est descendu dans les rues de Sacramento pour manifester contre les violences policières et le racisme. Puis il s’est fendu de ce tweet : « Ces deux derniers jours ont changé ma réalité en mieux. Merci à toutes ces âmes braves qui étaient au front avec moi aujourd’hui. Ils peuvent nous gazer. Ils peuvent nous tirer dessus. Ils peuvent nous battre. Mais jamais ils ne nous feront taire ! Vous n’aurez pas de paix tant que nous n’obtiendrons pas justice ! »

– Photo : Daniel Greene

Depuis, ses tweets alternent entre manifestes anti-Trump, vidéos porno, appel à manifester, photos X, revendications révolutionnaires, déclarations sexe et performances artistiques.

– Photos : Daniel Greene

La mort choquante de Floyd l’a aussi amené à parler de ses origines pluriethniques. Plus précisément, il a plusieurs fois évoqué que sa mère est noire. Celle-ci apparaît même à ses côtés lors d’une manifestation.

Four hours strong with mama. NO JUSTICE NO PEACE. pic.twitter.com/S0EtC7UoyB — DanielGreene (@TheDanielGreene) May 30, 2020

Coïncidence ? Son visage et son pseudo rappellent celui d’une autre porn star gay : Ian Greene. Sont-ils frères lui a demandé un fan ? Pas de réponse.

À gauche, Ian Greene – À droite, Daniel Greene.

– Photos : Hot House et ActiveDuty

Sa première scène à sortir en tant qu’exclusif de NextDoorStudios est un duo avec Johnny B sur ActiveDuty, le label spécialisé militaire de NextDoor.

– Photos : ActiveDuty

Photo de mise avant de l’article : GuysInSweatPants