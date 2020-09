La scène du jour sur Pinkflix : « Passif chanceux »

Send an email

On ne le dira jamais assez ! Il n’est nul besoin d’être riche et célèbre pour être heureux. Se contenter de ce qu’on a peut égayer notre journée, semaines et mois d’affilés. Il suffit juste de s’ouvrir aux autres ! Une leçon de vie exemplaire que nous prodigue la scène Passif chanceux. Tiré du film Seduction d’Ayor Studios, ce trio 100 % pur sexe est dès aujourd’hui en illimité sur Pinkflix !

Assoiffé de queue, le petit brun Michael Getlin a su saisir sa chance : en équilibre sous une échelle, il pompe la bonne teub du blond musclé Bjorn Gedda… tout en se faisant enculer par l’athlétique Roger Gharney. Désireux de vivre la même expérience que Michael, Bjorn se fait prendre en sandwich, la bouche ramonée par Michael et le cul tringlé par l’infatigable Robert !