Dacotah Red : Un cœur à prendre qui ne désire que ça ?

Dacotah Red, l’un des nouveaux exclusifs de NextDoorStudios, veut-il vraiment avoir un boyfriend comme il l’a tweeté il y a deux jours ? L’ajout de l’emoticon :\ ne témoignerait-il pas plutôt de son indécision ?

Mais des fans de ce roux immense en tout point de vue (il fait près de 2m et en a une très grosse) se pressent pour devenir son boyfriend. Exemples de déclarations :

« Je t’aurais demandé un rendez-vous si tu vivais en Suède. »

« Zut ! Si seulement j’étais de retour aux States ! »

« Moi ! Je suis volontaire ! »

« Où dois-je m’inscrire ? »

C’est vrai que Dacotah Red donne très envie…

Photos – NextDoorStudios

Un certain Tommy Watts est toutefois perplexe : « Un roux au physique aussi fantastique que toi sans boyfriend, c’est dur à croire. »

On fera la remarque que ce n’est pas parce qu’on est canon qu’on a quelqu’un dans sa vie. Surtout qu’à la lecture de différentes interviews de porn stars, faire du X ça n’aiderait pas à trouver quelqu’un pour une vie de couple. Mais ce que dit le fan trouve réponse dans un tweet de de l’exclusif de NextDoorStudios daté d’aujourd’hui. Dakotah avait bien quelqu’un. Il est même encore marié, ce que nous ignorions complètement. Mais son divorce sera prononcé demain :

« Je vais enfin signer mes papiers de divorce demain et continuer ma vie. J’ai beaucoup appris sur ce qui est important pour faire fonctionner une relation et sur ce que je dois travailler en moi en tant que personne. Que de bonnes choses à venir. »

Pendant combien de temps a-t-il été marié ? Était-ce avec un homme, une femme ? Pour l’instant, pas de réponse. On est curieux de savoir, mais plus encore heureux de ressentir l’énergie positive qui émane de lui. On lui souhaite de trouver le bon boyfriend !