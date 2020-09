On se plaît, on se déchire et on se vide toute cette semaine sur PinkX (21 – 27 septembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 21 septembre à minuit : Work It Up (Falcon Studios)

Alors que six encodeurs travaillent sans relâche sur des ordinateurs toute la journée, ils savent prendre des pauses sexe. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Alam Wernik est toujours top en passif ! Devin Franco (bien ouvert) est solide aussi comme trou à défoncer.

Alex Mecum est stupéfait : quand son pulpeux collègue Alam Wernik se lève pour partir et se baisse pour récupérer des affaires, son pantalon se déchire juste au niveau de la raie du cul. Il n a pas de slip…

Pierce Paris a une belle bite TTBM et son collègue de bureau Devin Franco saura s’y faire pour en profiter !

Alam Wernik est au bureau avec un collègue, Mateo Fernandez, qui mate une sex-tape d’Alam qui se gode avec une fuck machine. Sans attendre, Mateo sort de son pantalon un morceau de + de 20cm. Il sait que ça plaira à Alam !

Woody Fox va fermer le bureau mais Devin Franco attend un taxi. Woody attrape son téléphone, l’éteind et lui propose de monter dans son appart…

NOUVEAUTÉ – Mardi 22 septembre à minuit : Asia Boys 2 (BravoFucker)

Deuxième opus de son voyage en Asie, Pablo Bravo montre qu’il a du succès. Les super bons coups ne manquent pas !

Le pinkplus : De mignons Asiatiques à l’honneur dans un label français fondé par un natif du Pérou. La mondialisation a aussi du très bon ! 😉

Dans un hôtel, Pablo Bravo se fait reluquer par un employé, Thaiboy. Celui-ci salive à la vue de ses tatouages et de sa grosse bite. Pablo va lui donner satisfaction : il l’encule dans la salle de bain, devant le miroir, assis sur les chiottes, à quatre pattes…

MR Kelly et Cedrick ont contacté Pablo Bravo via une application gay. C’est pour tourner pour lui. Pablo est si content de les filmer qu’il ne peut résister à l’urgence de planter sa queue dans un des trous qui lui fait face !

Maru, 22ans et tout mignon, a fait quelques photos X. Pablo Bravo va le tester et le résultat dépasse ses espérances…

Jeune Philippin de 20 ans dont le pourtour de l’anus est tatoué, Pocholo est le type même de mecs qui fait craquer Pablo Bravo en mode flip-flop.

Mercredi 23 septembre à minuit : Take Him From Behind (BlakeMason)

L’Angleterre est une île riche en mecs affamés de grosses bites ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : BlakeMason nous en donne plein la vue avec ce film très chaud et très bad boyz

JackTaylor saute Kris Blent !

Chris Jansen baisé par David Paw et Dmitry Osten !

Le brun barbu Sam Wallis sodomisé par le blond barbu Gabriel Phoenix !

Mickey Taylor s’offre aux puissants coups de reins de Daniel Johnson !

Jeudi 24 septembre à minuit : Skuff – Rough Trade 2 (Hot House)

En harnais, jock-strap avec coquille détachable ou lacets, ces mecs sont là pour baiser et prendre leurs pieds… plaisir garanti. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Le hardcore magnifié par des hommes, des tenues et une perversité fantasmatiques.

Corps à corps en harnais et jock-straps avec coquille pour Alex Mecum et Sean Zevran. La versatilité est de mise…

Johnny V. rase la tête d’Adam Bryant, puis lui cire les pompes, lui gobe la queue et se donne à ses coups de reins !

À quatre pattes, le cul moulé dans un slip où les mots Fuck me et des flèches visant l’anus ont été inscrits au marqueur, Micah Brandt est le trou à jouir de Jordan !

Harnais de couleurs pour un duo où Sebastian Kross gode et encule Mikoah Kan !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 25 septembre à minuit : Arthur, toute première fois (FrenchTwinks)

Pour sa toute première fois devant des caméras d’une boîte de prod porno, le jeune Arthur Dulac se donne sans compter aux FrenchTwinks. Une partouze et deux duos avec capote.

Le pinkplus : Des minets hot, une réalisation soignée et une super partouze !!!

Après s’être échauffés sous le soleil, Arthur Dulac et Justin Leroy rentrent à l’appart où le novice se fera divinement baiser !

Arthur Dulac et Ethan Duval font connaissance au travers d’un jeu de dés coquin où celui qui fait le plus petit nombre doit enlever un vêtement…

Justin Leroy, Lucas Bouvier, Ethan Duval et Mael Dumas, quatre bogoss, deux couples, une partouze !

NOUVEAUTÉ – Samedi 26 septembre à minuit : Lascars de Téci #07 (Citébeur)

Qu’est-ce que ça baise gay dans les cités ! Un trio et quatre duos avec capote !

Le pinkplus : Citébeur toujours aussi top !

Pomper un mec macho, sniffer ses couilles, lècher bien son gland, Chris Llesca sait faire avec Juan Florian. S’en prendre plein le cul aussi !

Braquemard – quel pseudo ! 🙂 – travaille le cul d’OKLM avec sa grosse bite de 25cm, mais aussi avec un énorme gode…

Tahar, le baiseur gay marocain, et Cashteub, le playboy gay algérien, se kiffent grave. Et si la gorge profonde semble forcée et la sodo brutale, c’est une rencontre 100% amicale.

Dans une cave, Byron Cohen trouve queues à son cul vorace : Roman Tik (20 cm) et Tim Cosla (22 cm).

Affamé de grosse bite, Yo Deep fait venir Etalon le bien nommé pour une séance de baise directe.

NOUVEAUTÉ – Dimanche 27 septembre à minuit : Everlasting Summer (CockyBoys)

On ne veut jamais vraiment voir se finir l’été ! L’idée de batifoler nu sous le soleil nous excite, surtout quand on se trouve avec des potes sexe. Allen King, Levi Karter et Ashton Summers sont en tête d’affiche de ce film avec de jeunes mecs sexy qui profitent de l’été et de moments de sexe.

Le pinkplus : Une ambiance, des images, des modèles… Tout concourt à nous faire ressentir la merveille que constitue la complicité sexuelle.

À la campagne, une caravane au bord de l’eau… Allen King et Troy Accola commencent par une partie de pêche pour se retrouver à l’intérieur de la caravane en mode flip-flop.

Un étang, Cole Claire et Levi Karter, une baise de nuit sur un canapé en extérieur…

Une piscine entourée d’arbres, le soleil, Frankie V baisé par Ashton Summers…

Une maison de campagne aux USA. Le Français Anteo Chara y est chaleureusement accueilli par Cory Kane et son très gros sexe…

