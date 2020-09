Parodie X gay des séries policières US à succès, FBI : Frisky Boys Investigation promet d’être la nouvelle série culte de FrenchTwinks. Sa bande-annonce soft donne très envie ! Les suspects Paul Delay, Justin Leroy, Lucas Bouvier, Jules Laroche et Bastien Leray sont des plus troublants. L’inspectrice de police Tatyana Clakson est des plus agréablement inhabituelles. Entre parenthèses, ce serait vraiment top s’il y avait véritablement dans les commissariats des policiers dragqueens. On se sentirait plus en confiance ! 🙂 Quant aux dialogues, décors, looks et mise en scène… Que du bon !!!

Bien sûr, on n’a rien contre les pornos pur sexe. Ils font le job. Dès lors que les mecs et les thématiques sexuelles nous branchent, on se projette volontiers dans ce qu’on voit, on se branle frénétiquement, en marquant ou non des pauses, et on se vide. C’est génial !!! Mais ça fait vraiment du bien de voir aussi du X scénarisé et bien interprété. Pour les plus cérébraux d’entre nous, on a besoin de plus que la seule baise. Notre plaisir est d’autant plus grand qu’une excitation intellectuelle et artistique s’ajoute au plaisir de voir des mecs copuler. On ne peut ainsi qu’adhérer au message d’Antoine Lebel, le réalisateur et fondateur de FrenchTwinks :

« Comme d’habitude chez FrenchTwinks on essaie d’innover, de se surpasser et de faire du porno un art de qualité ! Le travail de comédie, d’écriture et de réalisation / montage a été particulièrement complexe sur ce projet ambitieux. Mais je suis ravis d’évoluer vers des concepts plus cinématographiques. Le tournage a été une expérience fabuleuse et remplies de fous rires. Un grand merci à mes acteurs et à ma petite équipe pour leur exceptionnelle dévotion. Voici une nouvelle aventure qui commence puisque la série FBI est faite pour durer dans le temps… Bon visionnage et merci à tous de votre soutien et de votre loyauté, sans quoi rien ne serait possible ! »

En premier lieu en exclu chez FrenchTwinks, la première saison de FBI : Frisky Boys Investigation sera prochainement sur PinkX.