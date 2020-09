Un candidat de la télé-réalité US « Love Island » viré à cause de sa carrière porno gay ?

Depuis le 17 septembre et la présentation des candidats de la télé-réalité Love Island sur CBS, de multiples blogs avaient outé la carrière porno gay d’un des candidats mâles : Noah Purvis n’est autre qu’Ethan, un modèle de CorbinFisher. Mais depuis le week-end dernier, le jeune homme a été purement et simplement effacé de l’émission. Sa fiche signalétique sur le site a pareillement disparu. La production n’a pas apprécié la révélation de ses activités X.

Noah Purvis alias Ethan chez CorbinFisher où il a tourné des scènes hétéros et des scènes gays. CBS l’aurait-il viré s’il n’avait fait que de l’hétéro ?

Photos : CBS et CorbinFisher

Sans entrer dans les détails, CBS se contente de ce communiqué de presse : « Il a été porté à notre connaissance que le candidat Noah Purvis a fourni de fausses informations sur son dossier de candidature à Love Island, ce qui viole les termes du contrat. »

Si l’intéressé n’a pour l’instant rien dit, Corbin Fisher prend sa défense : « CBS vire Noah de Love Island USA. C’est eux les perdants et on espère qu’un show fondé sur la fabrication, le sabotage, la manipulation, le sensationnalisme ne prétend pas avoir une justification morale ou éthique.

Tout travailleur du sexe – même entre hommes – est légitime. » Et d’y insérer une capture d’écran laissant entendre que ce sont ses scènes gays qui ont posé problème à CBS :

« Noah dans Love Island USA (Ethan chez Corbin Fisher) est charismatique, magnifique, avec une vraie personnalité et si sexy. N’importe qui chez CBS espérerait l’avoir dans ses télé-réalités. Pourquoi des personnes connues pour être des travaillieurs du sexe dans le milieu hétéro peuvent-elles être castées pendant toute la saison d’un show sur CBS, se retrouver dans Big Brother UK, dans une emission culinaire ou dans CSI : Las Vegas, et pas Noah ? Son travail serait-il too much pour CBS ? Pourquoi certains membres de la même émission peuvent vendre sur le Net des photos et vidéos explicites à des fans hétéros, tandis que quelqu’un travaillant dans le porno gay se fait effacer du show ? »

CBS kicking Noah off #LoveIslandUSA #LoveIsland is their loss, and I hope a show premised on fabricating/sabotaging/manipulating/sensationalizing relationships isn’t pretending they have some moral or ethical justification.



Sex work – and all male sex work! – is entirely legit. pic.twitter.com/VFII5VwSjv September 21, 2020

Aucun nom n’est cité. Mais il n’est pas rare de découvrir qu’un candidat ou une candidate d’une émission de télé-réalité a fait du porno ou de l’escorting. La sanction envers Noah apparaît injuste, discriminatoire !