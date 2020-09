L’Université Staxus utilise une pédagogie inhabituelle, mais très efficace ! À découvrir ce week-end sur Man-X !!!

Send an email

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 26 septembre à minuit : Eager Butts Playroom (Bareback Rookies-Staxus)

Être des fans de sport a une signification toute particulière pour ces minets ! Leur terrain de jeux est 100 % sexuel !!! Trois trios et un duo sans capote.

Le manplus : L’adorable Slovaque Tim Law est dans deux scènes !

Dimanche 27 septembre à minuit : Bareback Boarders 1 (BadBoyBoarders-Staxus)

Les universités anglaises n’ont pas seulement la réputation d’être parmi les plus strictes au monde. Elles sont aussi connues pour être l’endroit où les jeunes mecs découvrent le plaisirs entre eux ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : De sacrés bogoss !!! De super bons coups !!!

Le blond Jaxon Radoc et le roux Lewis Taylor ne restent pas longtemps dans leur costume d’étudiant. Le premier prend sa douche, le second le suit et ça finit au pieu, Jaxon se faisant sodomiser par Lewis !

– Photos : Bareback Boarders 1 / BadBoyBoarders-Staxus

Woaw ! Blake Hanson, le jeune médecin de l’université est si canon ! Quand l’étudiant Daniel Prince se froisse un muscle et vient le voir, sa douleur est vite oubliée… 😉

– Photos : Bareback Boarders 1 / BadBoyBoarders-Staxus

Cette université est vraiment géniale. Connor Levi, cuisses écartées et bourré par son camarade Justin Conway, n’en apprend que mieux ses cours !

– Photos : Bareback Boarders 1 / BadBoyBoarders-Staxus

Utiliser son Smartphone pour mater des queues, c’est bien. Mais pourquoi se contenter du virtuel quand on a dans sa chambrée un beau gosse dispo pour une enfilade. Jaxon Radoc descent du lit superposé pour s’occuper de la bouche et du cul de Xander Hollis !

– Photos : Bareback Boarders 1 / BadBoyBoarders-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.