La scène du jour sur Pinkflix : « Jack Harrer démonte Darius »

Send an email

Un titre qui en dit beaucoup ! Le glamour qu’affiche le Bel Ami Boy Jack Harrer n’est qu’une stratégie visant à induire l’autre dans l’illusion d’un rapport sexuel doux et romantique. Mais ce qu’il a entre ses jambes dit tout le contraire. Ses 20 cm durs et épais vont démonter Darius Ferdynand !!! Le malheureux a mal ! Au début ! Mais ensuite il irradie d’une plénitude incommensurable ! S’il faut souffrir pour ensuite jouir aussi intensément du cul, alors comme Darius, on dira toujours OUI à une grosse queue !

Tiré du film International Playboys, une production NakedSword tournée à Londres, ce superbe duo est à voir dès aujourd’hui en illimité sur Pinkflix !