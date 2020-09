Jeux de mains, jeux de coquins toute cette semaine sur PinkX (28 septembre – 4 octobre) !

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 28 septembre à minuit : Deeper (RAW-CockyBoys)

Austin Avery dirige un groupe de mecs qui ont soif de bites dans le cul. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Que de beaux et sexy modèles !!! Quant au duo Austin Avery/Austin Wolf, il joue à fond sur le contraste physique entre les deux modèles et leur complicité sensuelle.

Le tout mignon Austin Avery se prend la bite du musclor Austin Wolf !

– Photos : Deeper (RAW-CockyBoys)

Le séduisant Nico Leon se fait pilonner par Küper !

– Photos : Deeper (RAW-CockyBoys)

Les bogoss Thyle Knoxx et Nikko Russo en mode flip-flop…

– Photos : Deeper (RAW-CockyBoys)

La vesatilité est aussi de mise entre Ben Masters et Troy Accola !

– Photos : Deeper (RAW-CockyBoys)

NOUVEAUTÉ – Mardi 29 septembre à minuit : Une vie de couple Sextraordinaire (Ange & Démon)

Le couple Shawn Kroner & Nils Angelson ont invité un pote hétéro curieux : Aythan Lockes. Anulingus, gorges profondes, sodo sans capote et foutre crémeux au programme des réjouissances !!!

Le pinkplus : Premier film hot « made home in France » du label Ange & Démon créé par le séduisant couple Shawn Kroner & Nils Angelson !

Mercredi 30 septembre à minuit : Ready To Play (MenAtPlay)

Quatre histoires torrides avec des mecs en costumes/cravate, cul rebondi et bite XL ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : De très beaux mâles dont les costumes sur mesure accentuent la lubricité !

Dato Foland sort de la piscine, Carter l’invite à s’habiller, leur costume à tous les deux est nikel. Vont-ils sortir ? Oh, NON !!!…

– Photos : Ready to Play / MenAtPlay

Alex Mecum est un homme politique américain imprudent. Ravi des services de Gabriel Lunna, il le remercie chaleureusement, trop chaleureusement ! Au risque de se faire chanter ?

– Photos : Ready to Play / MenAtPlay

Arrivé au bureau trempé à cause de la pluie, Robbie Rojo est ennuyé car il a un rendez-vous dans une demie-heure et il n’est pas présentable. Son collègue Massimo Piano lui propose de prendre un costume qu’il garde à sa disposition. Robbie le remercie et se change. Ce qu’il ignore, c’est que son rendez-vous a été décommandé et que Massimo le savait. Si ce dernier ne lui a rien dit, c’est qu’il voulait mater son collègue, voire plus…

– Photos : Ready to Play / MenAtPlay

Trop c’est trop ! Une nouvelle fois le big boss Denis Vega constate que son employé Dario Beck s’endort au bureau. Cette fois-ci il n’échappera pas à une réprimande. Mais Dario sait comment transformer la menace d’un renvoi en tremplin pour sa carrière. Il suffit de donner entièrement satisfaction à ce que recherche vraiment son boss…

– Photos : Ready to Play / MenAtPlay

Jeudi 1er octobre à minuit : Rent (TitanMen)

Avoir une grande et belle maison, c’est génial. Encore faut-il avoir les moyens de la conserver. Dans la dèche, un couple gay ouvre des chambres d’hôtes… Trois duos avec capote.

Le pinkplus : De belle bêtes musclés et velues !

Dallas Steele n’est pas content : son mec, David Benjamin, est très dépensier. Dernièrement il a dépensé pour 500 dollars une paire de pompes. David va devoir se faire pardonner !…

– Photos : Rent / TitanMen

Bruce Beckham et Jesse Jackman passent leur première soirée dans la magnifique maison du couple Steele/Benjamin. Ils s’y sentent très bien…

– Photos : Rent / TitanMen

Vinnie Stefano et Lorenzo Flexx sont à peine arrivés dans la demeure qu’ils se désapent, se bronzent sur un transat et baisent dans la chambre qu’ils ont louée. Pas loin, Dallas les mate et se branle !

– Photos : Rent / TitanMen

NOUVEAUTÉ – Vendredi 2 octobre à minuit : A Taste of Brazil (Falcon Studios)

Les piscines, le soleil, les maillots moulants… C’est toujours l’été au Brésil ! Quatre duos avec capote et un duo qui consiste en des fellations.

Le pinkplus : Alam Wernik ! Face à un tel mec on aurait même peur de perdre le contrôle. Sa peau lisse, sa blondeur, ses lèvres pulpeuses, son cul magnifique… Tout dans ce Brésilien est un pousse au sexe.

L’étalon australien Woody Fox met fin au temps de lecture et de bronzage de Danny Montero pour lui pilloner son trou !

– Photos : A Taste of Brazil / Falcon Studios

Le Brésilien Joaquim Cruze profite d’un plongeon dans la piscine pour se faire remarquer par le Canadien Skyy Knox. Ce dernier l’invite dans sa chambre pour être troué…

– Photos : A Taste of Brazil / Falcon Studios

Remy Cruze réveille Johnny V pour lui marteler le cul jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux maculés de sperme.

– Photos : A Taste of Brazil / Falcon Studios

Le Mexicain Danny Montero et Joaquim Cruze ne se croisent jamais dans l’escalier sans se pomper et se vider leurs couilles.

– Photos : A Taste of Brazil / Falcon Studios

Le Brésilien Alam Wernik se fait culbuter en toute beauté par son compatriote Alexander Muller !

– Photos : A Taste of Brazil / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Samedi 3 octobre à minuit : Submit and Play Vol 2 (MenAtPlay)

Se soumettre et jouer un rôle voici le thème de cette production MenAtPlay. Les bites sortent des pantalons, les culs se dégagent, les pénétrations sont viriles et le foutre gicle à profusion ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Que de beaux mâles, si élégants, si pervers !

Le business man Enzo Rimenez détient un secret que son employé Darius Ferdynand ne veut pas qu’il rende public. Il est prêt à tout pour que ça ne se sache pas…

– Photos : Submit and Play Vol 2 / MenAtPlay

L’homme d’affaires Klein Kerr a beau être arrogant, voire odieux, il sait faire jouir du cul comme personne son employé Ken Rodeo. Celui-ci lui excuse tout !…

– Photos : Submit and Play Vol 2 / MenAtPlay

Propriétaire d’un bar, le toujours très bien sapé Antonio Miracle fait passer les entretiens d’embauche afin de choisir le nouveau barman qui sera digne de ses exigences. Ken Summers a manifestement ce qui fait la différence !…

– Photos : Submit and Play Vol 2 / MenAtPlay

Dani Robles sort de la douche pour trouver un mot sur son lit lui demandant de mettre un costume qui lui est offert. Habillé, il se dirige vers le salon pour trouver Xavi Duran, très excité de ce qu’il a prévu pour son mec. Après avoir bandé les yeux de Dani, Xavi lui enfonce sa grosse bite dans la bouche. Dani aime ! Et il apprécie aussi l’autre surprise de la soirée : Noel Santoro ! Un cul très chaud à se partager !

– Photos : Submit and Play Vol 2 / MenAtPlay

NOUVEAUTÉ – Dimanche 4 octobre à minuit : Plans culs, entre ombre et soleil (DiableX)

En plein soleil ou au tréfonds d’une cave, on pactise à coups de queue et à encre de foutre. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Les deux premières scènes sont excellentes ! Lois Novitch est le maître parfait de Thom Eros et Guillaume Wayne est un amoureux plein de passion et de queue pour Danny Azcona. En bonus, deux autres duos de bonnes signatures !

