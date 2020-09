Découvrez le nouveau MMensuel, dès vendredi et GRATUIT !

Événement dans la presse Gay : un mensuel payant devient gratuit avec une nouvelle formule, jeune, dynamique sexy et avec juste ce qu’il faut d’infos LGBTQI+.

Avec plus de 10 000 exemplaires diffusés par mois dans 5 villes de France (Paris, La Rochelle, Nantes, Bourges, Perpignan)** mais aussi 3.500 lecteurs de notre version digitale, Mmensuel se veut un magazine gratuit, sexy et divertissant. On parle aussi de sujets sérieux mais on ne se prend pas au sérieux !

Vous pourrez y retrouver nos sélections ciné, livres et musique mais aussi nos shopping mode et déco sans oublier nos légendaires séries de jolis garçons !