Sean Maygers a trouvé l’amour dans le pré…

De retour sur les réseaux sociaux depuis le mois d’avril dernier, la porn star US Sean Maygers se montre particulièrement épanouie. C’est qu’il a trouvé l’amour auprès de Jon et Jay. Fermiers au Tennessee, ces deux sexy daddies ont fêté cette année leurs dix-sept ans de vie commune et leurs sept ans de mariage.

Sean au travail à la ferme de ses chéris. Sean en vacances avec eux à la plage. Hum… Très sexe !!!

« Une relation amoureuse n’arrive pas comme ça. Il faut beaucoup d’engagement, de dévouement et de communication pour y arriver. Il n’y a pas de manuel ou de guide pratique pour gérer une relation à trois. Cependant, à la fin de la journée, quand vous voyez à quel point vous vous rendez heureux, vous savez que tout ce travail en vaut la peine. »

Et c’est là où l’on se dit que notre idéal en matière d’engagement sérieux est peut-être trop cadré : pourquoi penser « couple » alors qu’il y a aussi le ménage à trois, voire plus ? 😉

