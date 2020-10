Camilo Uribe : « Ils ont détruit mon visage pour ce qu’il représente. Je l’ai ressenti à chacun de leurs coups. Que Dieu leur pardonne. »

Ex-porn star originaire de Colombie, Camilo Uribe a notamment travaillé en 2017/2018 avec les Espagnols de FuckerMate. Ceux-ci ne l’ont pas oublié. Via Twitter, le 12 octobre, ils ont rapporté l’attaque homophobe dont il a été la victime : « Nous souhaitons adresser nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à notre ancien modèle Camilo Uribe. Il a été victime il y a quelques jours d’une agression homophobe. Nous condamnons fermement cet acte méprisable et toute forme d’homophobie ou de comportement hostile à l’encontre de la communauté LGBTQ. » Le 4 octobre Uribe avait tweeté ceci :

« Merci à vous tous pour votre soutien. Hier j’ai été attaqué dans le centre de Medellin. Beaucoup en ont été témoin, je sais. Mais j’espère que vous comprenez que ce n’était pas seulement moi, ni l’ami qui m’accompagnait, qui étions visés. Hier ils ont détruit mon visage pour ce qu’il représente. Je l’ai ressenti à chacun de leurs coups. Que Dieu leur pardonne. »

Monté 23 cm très épais, Camilo Uribe fut il y a deux/trois ans l’un des modèles phares de FuckerMate. Il a tourné dans sept scènes, toujours actif. Il a notamment eu pour partenaires Joaquin Santana, Gustavo Rodriguez et Luis Ricaute.

Sur Instagram le malheureux a confirmé la nature homophobe de l’agression à un internaute qui lui posait la question. Et d’ajouter :

« Que Dieu leur pardonne. On doit continuer à se battre pour aimer et être aimé librement. Jamais je ne me cacherai dans ma ville, Medellin, à cause de certaines personnes qui sont ignorantes et malades. Si je dois mourir pour ce que je suis, je ne connais pas de moyen plus digne de partir que d’être fidèle à moi-même, comme je l’ai fait depuis 28 ans 😇. Ma vie ne leur appartient pas. Seulement à lui ! »

Et deux jours plus tard il postait la photo de son visage blessé…

… avec ce commentaire :

« Il y a un dicton tibétain qui dit que la tragédie doit être utilisée comme source de force. Dans la vie peuvent survenir de grandes tragédies et de nombreux moments douloureux. Cependant, nous devons essayer de faire en sorte que notre souffrance nous permette de devenir plus fort, de visualiser ce qui est l’essentiel et d’apprendre de ce qui s’est passé pour que cela ne se reproduise plus. Chaque jour, quand vous vous réveillez, pensez ‘aujourd’hui j’ai de la chance d’être en vie, ma vie est précieuse, je ne vais pas la gaspiller’. »

Sa sagesse n’est pas donnée à tout le monde…