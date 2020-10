Trop beaux les Staxus Boys ce week-end sur Man-X !!!

Send an email

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 17 octobre à minuit : Summer Fuckin’ (Bare-Staxus)

La chaleur de l’été donne des envies à nos beaux minets ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : L’Estonien Luce Fair est un chef-d’œuvre de minet. Tellement en demande d’amour et de puissantes saillies. Et que dire de l’Ukrainien Rodion Taxa si ce n’est qu’il fait naître lui-aussi l’irrésistible envie de le caresser, l’embrasser, le trouer ? 😉 Le casting est du reste alléchant dans son entier ! Du très très bon Staxus !!!

Qui n’aime pas prendre le soleil par une chaude journée d’été en léchant une glace comme le provoquant Luce Fair ? Ou se prélasser au lit, sous un drap, comme l’athlétique Rick Palmer ? Mais à choisir, la baise n’est-il pas ce qu’il y a de mieux à faire ?… 😉

– Photos : Summer Fuckin’ / Bare-Staxus

Comme Jamie Jackson et Adam Veller sont adorable à courir dénudés dans les bois. Mais quand ça commence à pleuvoir, il passe à un jeu bien différtent : le flip-flop !!! 🙂

– Photos : Summer Fuckin’ / Bare-Staxus

Lorsque Peter Polloc revient en sueur de son jogging, ça excite Luce Fair…

– Photos : Summer Fuckin’ / Bare-Staxus

Rodion Taxa et Daniel Hausser sont très attirés l’un par l’autre. Le blond germano-américain va bien dépiauter l’Ukrainien…

– Photos : Summer Fuckin’ / Bare-Staxus

Dimanche 18 octobre à minuit : Introducing 2 (HelixStudios)

Le fait de dire que rien n’est aussi bon que la première fois a tout de même une part de vérité. La série Introducing parle de la toute première fois des Helix Boys et de tout le plaisir que l’on a à les regarder… Quatre duos avec capote.

Le manplus : Très excitant. Les modèles sont tous délicieux !!! À noter que parmi les new cumers du film, c’est celui qui a la queue la plus grosse qui est devenu une super porn star : Calvin Banks ! Il n’y a pas à dire, la taille compte !!!

Calvin Banks a rencontré la star d’Helix Tyler Hill au parc de Balboa de San Diego. Ils ont tout de suite sympathisé et Calvin est plus que déterminé à se lancer dans le porno. Surtout qu’en plus d’être beau gosse, il a dans son fute une bite épaisse de 22 cm. Une caractéristique physique très convoitée par l’industrie du X !

– Photos : Introducing 2 / HelixStudios

Josh Brady est un très appétissant jeune macho qui se fait un plaisir de montrer toute sa vigueur taurine avec le modèle d’Helix Cooper Steel !

– Photos : Introducing 2 / HelixStudios

Christian Bay est un garçon magnifique avec un sourire hollywoodien. Pour lui montrer les bases du porno et en savoir plus sur ce qu’est une porn star, il est associé au HelixBoy Tyler Hill. Une rencontre torride !!!

– Photos : Introducing 2 / HelixStudios

Wes Campbell explore profondément le new cumer Robin Moore. Ils discutent de ses expériences sexuelles, de sa ville natale et, bien sûr, du genre de pornos qu’il aime. Il adore les minets ! Il est donc venu dans le bon studio! Son ultime fantasme est de baiser à l’extérieur, en public. Wesley percute et emmène Robin vers une cage d’escalier…

– Photos : Introducing 2 / HelixStudios

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.