Le programme alléchant de la semaine sur PinkX (19 – 25 octobre)

Lundi 19 octobre à minuit : Hung Country (Raging Stallion Studios)

Dans la campagne espagnole, des hommes beaux, virils et très bien membrés oscillent entre romantisme et bestialité. Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Un film qui prouve que l’Espagne est non seulement un beau pays riche de ses campagnes, mais qu’il regorge aussi de modèles qui sont autant de fantasmes vivants.

En ballade au bord de la rivière, les barbus Hector De Silva et Abraham Al Malek font une pause pipe. Puis, dans un chalet, ils se baisent…

Dani Robles essuie de la tête aux pieds Emir Boscatto qui est rentré tout trempé. Ce faisant, les sens s’éveillent et les bites grossissent…

Dans la campagne, Antonio Miracle et Martin Mazza aiment pratiquer la lutte suivie de corps-à-corps pénétrants…

Dans la cave d’une bâtisse rustique, Sergyo Caruso offre son cul aux coups de reins d’Emir Boscatto…

Le grand air stimule la libido et Josh Milk se fait prendre debout par le vigoureux Hector De Silva !

Mardi 20 octobre à minuit : Bros Do It Better (NextDoorBuddies-NextDoorStudios)

L’amitié ne s’exprime pas seulement par des bises, par un salut de la main et une écoute attentive ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Lance Ford (jolis tatouages colorés!), Scotyy Zee… Des exclusifs de NextDoorStudios hyper sexy ! Un porno très efficace qui fait écho à une vérité : les bonnes bites font les bons amis !

Lance Ford réconforte son ami Michael Del Ray qui vient de rompre avec sa petite amie. Et ce faisant, les deux hommes se sentent si proches, si bien ensemble que l’inévitable se produit…

Scotty Zee a de la suite dans les idées. Sous prétexte d’approfondir l’entente avec ses colocataires Victor Powers et Lance Taylor, il initie une partouze. Dans la position du passif, le plus musclé des trois : Victor !

Johnny Riley vit un drame. Il est amoureux de son meilleur ami Scott Demarco. Mais il a peur de lui dire ce qu’il ressent car il ignore qu’elle pourra être sa réaction. Mais que vaut une amitié si elle est basée sur le non-dit et le mensonge ? Johnny se lance et tout se passe merveilleusement bien : Scott le baise comme il le fantasmait. Mais son ami l’aime-t-il ?

Parfois il suffit d’un déclic pour se libérer de ses interdits. Quand Jason Maddox surprend son pote Andy Banks en train de se branler devant un porno, il est face à une évidence : il a une envie vitale de sa queue !…

Mercredi 21 octobre à minuit : Lascars de Téci #07 (Citébeur)

Qu’est-ce que ça baise gay dans les cités ! Un trio et quatre duos avec capote !

Le pinkplus : Citébeur toujours aussi top !

Pomper un mec macho, sniffer ses couilles, lècher bien son gland, Chris Llesca sait faire avec Juan Florian. S’en prendre plein le cul aussi !

Braquemard – quel pseudo ! – travaille le cul d’OKLM avec sa grosse bite de 25cm, mais aussi avec un énorme gode…

Tahar, le baiseur gay marocain, et Cashteub, le playboy gay algérien, se kiffent grave. Et si la gorge profonde semble forcée et la sodo brutale, c’est une rencontre 100% amicale.

Dans une cave, Byron Cohen trouve queues à son cul vorace : Roman Tik (20 cm) et Tim Cosla (22 cm).

Affamé de grosse bite, Yo Deep fait venir Etalon le bien nommé pour une séance de baise directe.

Jeudi 22 octobre à minuit : Berkeley Sophomore Year (NakedSword)

Le campus universitaire de Berkeley est le théâtre de rencontres amicales et de rivalités politiques qui finissent systématiquement en baises. Le pinkplus : Quand mr pam assistée d’acteurs séduisants et crédibles rend compte d’une Amérique en ébullition depuis la victoire de Trump et l’affaire Weinstein, cela donne un porno gay particulièrement bandant et fascinant. Recruteur au sein de l’association des anciens élèves de Berkeley, Wesley Wood fait face à une belle surprise. Alors qu’il est dans la maison familiale de Timothy Drake, un jeune et très sérieux étudiant qu’il est en train d’auditionner, le frère de Timothy (Colton Grey) débarque, avec une grosse bosse déformant son slip. Il est aussitôt suivi de son amant (Brian Bonds) tout aussi sexe. Les deux commencent à manger une banane d’une façon suggestive. Wesley décide de poursuivre son entretien avec Timothy dans une chambre d’hôtel. Et là, ça dérape. Le cul lisse et vierge de Timothy est soumis à rude épreuve. Mais que ne ferait-on pas pour faire partie de l’élite étudiante de Berkeley !

– Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword La tension entre Républicains et Démocrates est montée de plusieurs crans suite à l’invitation faite à un polémiste de l’Alt-right (Théo Ford) de faire une conférence sur le campus. Face aux menaces, l’intervention a dû être supprimée. Mais Leo Forte, le président du club des Républicains, compte bien prendre la relève. Timarrie Baker, le président de l’association des Démocrates, vient dans la chambre de Leo, officiellement pour lui dire qu’il regrette que la violence dans l’université empêche la libre parole de s’exprimer. Officieusement, Timarrie est là pour remettre le couvert avec Leo qui est un ex. Sa très grosse bite joue en sa faveur et le Démocrate baisera le Républicain !

– Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword Anarchistes tendance black block, Justin Brody et Teddy Bryce participent masqués à une marche antifasciste qui dégénère en cris, coups, insultes, jets de projectiles. Leo Forte est là, haranguant les siens à casser du communistes. Justin et Teddy le repèrent et s’occupent de son cas ! Puis ils regagnent leur antre, contents de de qu’ils ont fait, avides de se vider les couilles…

– Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword Étudiant en deuxième année, David Emblem sait où aller dans le campus pour se trouver de bonnes queues. C’est qu’il a une tactique imparable : un regard appuyé à un mec qui lui plait, un clin d’œil troublé en retour et c’est bon. Ce matin, il a fait le coup avec un beau mâle aux cheveux grisonnants (Dallas Steele) et il le suit dans les toilettes pour hommes. David est sûr de ce qui se passera quand il le rejoindra… Dallas s’avère être l’un des profs de David. Ça l’aidera avoir de bonnes notes !!!!

NOUVEAUTÉ – Vendredi 23 octobre : The Italian Job Part 2 (Platinum-Staxus)

Nos touristes aiment le sang chaud et l’Italie leur donne encore plus envie de faire la Dolce Vita… 🙂 Une partouze et trois duos sans capote + un solo.

Le pinkplus : La super partouze à 6 !!! Trop bon !!! Et qu’est-ce qu’il y a de bogoss chez Staxus !!!

Timmy Taylor vient rendre visite au blond tatoué Connor Levi qui prend un bain de soleil à poil, la bite en pleine forme et le cul en manque…

Rudy Bodlak est un maître nageur sauveteur top canon qui en a sous son short. Tim Walker, mignonnet blond au cul gourmand, va se l’offrir !…

Rudy Bodlak, Brad Fitt, Damian Dickey, Tim Walker, Timmy Taylor et Connor Levi partouzent intensément, passionnément !!!

Benjamin Dunn à fond dans le fragile et souple Ari Bow !

Le beau Rudy Bodlak en mode solo. Miam, miam…

NOUVEAUTÉ – Samedi 24 octobre à minuit : Latin Touch 4 (BravoFucker)

On se rencontre, on baise. Quelle belle philosophie !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des mecs qui ne font qu’accentuer tout le bien qu’on pense des Latinos : qu’est-ce qu’ils sont sexe !!! 🙂

À leur sortie de prison, ces deux Latinos ne désirent qu’une chose : être libre de se vider les couilles en toute intimité !…

Un beau Latino doté d’un gros cul tape dans l’œil d’un charmeur macho. Ce dernier sait convaincre l’autre d’aller à l’hôtel pour le sodomiser à donf !!!!

Ça se passe en Amérique du Sud, mais ça pourrait se passer ici : on croit trouver en l’autre un collègue qui vous veut du bien or il n’en veut qu’à votre bouche et votre cul… Faut-il s’en plaindre ? 😉

Un jeune garçon galère pour trouver du boulot. Quand il obtient enfin un rendez-vous, il se dit qu’il est prêt à coucher pour avoir le poste. Et c’est ce qui se passe. Au moins a-t-il la chance de se faire prendre par un beau boss…

NOUVEAUTÉ – Dimanche 25 octobre à minuit : Bareback Romance (CockyBoys)

Romance en mode bareback ? C’est possible avec nos Cockyboys aussi doués pour le sexe que pour l’amour. Quand ils tombent sur un mec avec qui ça matche, c’est forcément divin ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le duo SM soft Taylor Reign/Grayson Lange : une si belle, tendre et passionnée perversion !!!

Troy Accola y va sûrement en Nico Leon qui garde ses lunettes pendant les ébats…

Ligoté, aveuglé, le torse recouvert de cire chaude, Grayson Lange est prêt à servir la bonne queue de Taylor Reign…

Clark Davis et Wess Russel flip-floppent gaiement, vigoureusement !

Idem avec Ricky Roman et Matteo Vice : chacun encule l’autre amoureusement !!!

