La scène du jour sur Pinkflix : « Jack et son minet »

Tiré du film That’s My Boy, une production CockyBoys, Jack et son minet est un chef-d’œuvre de romantisme bien vicelard ! 🙂 À voir dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix !

Jack Hunter, beau mâle au physique hollywoodien, et le tout doux Lev Ivankov se baladent dans un parc main dans la main. Quelle belle et émouvante complicité. D’autant que le minet se met même à califourchon sur son homme. C’est beau l’amour !!! De retour chez eux, les lovers se jettent sur un lit king-size toujours emmitouflés dans leurs vêtements chauds. Ils se déshabillent petit à petit… et nous montrent de quel bois ils se chauffent ! Torride !!!