La scène du jour sur Pinkflix : « Dragué et b**** en forêt »

Ah, l’appel de la forêt !!! Quand l’homme ne fait plus qu’un avec ses pulsions bestiales !!! Produite par Cockyboys, la scène Dragué et baisé en forêt est une invitation à faire de même. À voir dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix. Et à le pratiquer nous-mêmes aussi ! 🙂



Levi Michaels, beau blond poilu et athlétique, et Chris Harder, beau brun tatoué et velu, aiment transformer leurs randonnées sylvestres en corps-à-corps torrides. La chaleur du soleil et la moiteur de l’humus font alors écho à leurs besoins naturels de sexe entre hommes…