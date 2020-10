La scène du jour sur Pinkflix : « Voisin hyper-viril »

Send an email

Et si les fantasmes n’étaient que l’annonce d’une réalité future ? Vos sens mis en exergue auraient alors analysé chez l’autre des signes avant-coureurs d’une compatibilité sexuelle et amoureuse. Ainsi craquez-vous pour votre voisin qui fait mine de n’être que courtois. Dites-vous qu’il sait très bien le trouble qu’il provoque en vous parce qu’il en est aussi titillé. Il suffira juste de trouver le bon moment pour concrétiser… Production Lucas Kazan, Voisin hyper-viril visualise avec superbe le pouvoir des hommes de faire de leurs rêves une réalité. À contempler dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix !

« Je te vois tous les matins sur mon chemin pour aller au boulot. Je te vois tous les soirs à mon retour : grand, viril et terriblement beau… » Darius Ferdynand aimerait tellement se faire baiser par ce voisin qui l’obsède jours et nuits : Denis Vega…