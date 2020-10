« Embrasser », « caresser », « lécher »… Le monde parfait se résume à ces verbes et à quelques autres ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 31 octobre à minuit : Break’In (HelixStudios)

Des petits délinquants au cul bien lisse et à la bouche pulpeuse sont aux anges. Ils ont tout pour eux d’autres malfrats TTBM. Un trio et deux duos sans capote + un trio avec capote.

Le pinkplus : La porn star Dominic Pacifico à la réalisation. De super bogoss, dont Sean Ford qui était alors un exclusif de HelixStudios.

Sean Ford et Brad Chase investissent une chambre à coucher pour se mettre rapidement en action…

– Photos : Break’In / HelixStudios

Vivant de menus larcins, Lucas Grande et Logan Cross vérifient ce que contient le sac qu’ils ont volé. Ils sont déçus. Ils compensent par la baise, le blond tatoué à grosse bite y allant profond en Logan…

– Photos : Break’In / HelixStudios

Lucas Grande n’en a pas fini de défoncer des culs. Cette fois-ci c’est Zach Taylor qui se prend à sa grosse queue !

– Photos : Break’In / HelixStudios

Quant à Zach Taylor, il aime trop la bite pour se contenter de celle de Lucas. Blake Mitchell et Sean le sautent ! Très en forme, Blake encule aussi Sean !

– Photos : Break’In / HelixStudios

Dimanche 1er novembre à minuit : Face It ! (Bare-Staxus)

Ces minets se donnent sans rien cacher de leurs pensées ni de leur intimité ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des new cumers très jolis, très hot comme Jessie Hill, Jake Hurley et Damian Lex. Et on est toujours aussi fan du blond Rob Bisset !

Jessie Hill et Jake Hurley se réveillent dans leur lit et commencent à s’embrasser, se caresser. Puis Jake retourne Jessie et lui écarte les fesses, révélant un trou avide d’être léché et défoncé…

– Photos : Face It ! / Bare-Staxus

Après une courte interview, Cameron Black est prêt à l’action. Sans réfléchir à deux fois, il pompe goulument Adam Weller. Puis il se fait enculer, heureux de recevoir tout ce qu’Adam a à lui offrir !

– Photos : Face It ! / Bare-Staxus

Damian Lex profite de Lior Hod tout en lui apportant ce que lui veut ! Bientôt à quatre pattes, Damian se fait sodomiser à donf !!!…

– Photos : Face It ! / Bare-Staxus

Après avoir joué au piano, le blond Rob Bisset se frotte à Adam Weller et à sa queue moulée dans un jockstrap. Puis les deux bogoss s’embrassent, se sucent et flip-flopent. Au final, de bonnes giclées de foutre sur leur visage.

– Photos : Face It ! / Bare-Staxus

