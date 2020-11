COVID-19 : Quin Quire choque par son point de vue eugéniste sur la pandémie

Est-ce parce que sa salle de sport a dû fermer pour prévenir la propagation du COVID-19 comme le suppose Str8UpGayPorn ? Ou parce qu’il est également jongleur de feu et qu’il assiste impuissant à l’effondrement du secteur du spectacle vivant ? Toujours est-il que l’acteur porno gay US Quin Quire s’est fendu le 1er novembre d’un tweet qui a consterné collègues et fans :

« Le COVID-19 n’est pas assez mortel à mon avis. Il est bon de tuer les faibles d’une population afin d’assurer la MEILLEURE survie du groupe. Si cela me tue, c’est que j’aurais fait mon temps. Mais j’en ai assez qu’on laisse les plus faibles nous dire comment vivre notre vie. Qu’ils aillent se faire foutre. »

Des propos choquants qui rappellent que L’origine des espèces, l’ouvrage publié en 1859 par Charles Darwin, fut malheureusement dévoyée. Sa géniale théorie de sélection naturelle a servi de fondement à une philosophie scientifique et sociale appelée eugénisme. Au nom de l’eugénisme, on a justifié des horreurs :

– Classification des hommes en races supérieures et inférieures.

– Soumission, stérilisation et extermination d’individus et de groupes considérés comme inférieurs.

L’avalanche de critiques que suscite Quin Quire fait dire à beaucoup qu’il a signé la fin de sa carrière porno gay et que personne ne le regrettera. Vraiment ? Il lui reste des fidèles qui pensent exactement comme lui…😱

– Photo : Falcon Studios