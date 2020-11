Le programme réjouissant de la semaine sur PinkX (16 – 22 novembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 16 novembre à minuit : Five Brothers – Family Values (NakedSword)

Une famille mafieuse pas comme les autres ! Autour de la matriarche trans, cinq frères s’adonnent à la corruption, au traffic de drogue et au crime. Et tous ne baisent qu’avec des mecs.

Le pinkplus : Cinématographique et troublant, Five Brothers : Family Values est l’un des blockbusters de NakedSword de l’année 2019. Sa sortie a malheureusement été endeuillé par la disparition tragique de l’une de ses stars, Jay Dymel. Ce new cumer était non seulement très beau gosse mais aussi bon acteur et très expressif dans la baise. Sa scène avec JJ Knight rappelle en outre le meilleur du porno gay « carcéral » des années 1980. RIP.

Après s’être disputé avec son frère Blake Ryder au sujet d’Alam Wernick, un nouvel employé de la famille, Sean Duran lui casse la gueule. Vainqueur, c’est lui qui a droit à être le premier à se faire Alam, la bombasse blonde !

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

3 heures du matin sur le Strip de Las Vegas. Woody Fox voit sortir de chez un caviste Nic Sahara. Ce dernier n’est toutefois pas très frais et il a du mal à trouver à trouver les clefs de sa voiture. Woody l’accoste et lui propose de l’aider à le conduire là où il lui dira. Arrivés chez Nic, leur attraction réciproque se manifeste avec fougue. Woody fait alors oublier à Nic les problèmes qui l’obsèdent.

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

15 minutes avant de sortir de prison, Jay Dymel offre une dernière fois sa bouche et son cul au sexe énorme de JJ Knight, autre taulard !

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

Travailler pour la famille, ce n’est pas seulement commetttre des délits et crime, comme vendre de la drogue. C’est aussi servir de vide-couilles. Le dealeur Trevor Northman l’append vite en se prennant entre les fesses la grosse pine d’Aaron Savvy, l’un des cinq frères.

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

Danni Daniels, la matriarche aux gros seins et à la bite ferme, a un rendez-vous des plus intimes avec le député corrompu Matt Wingman. L’issue en est fatale !

– Photos : Five Brothers : Family Values / NakedSword

NOUVEAUTÉ – Mardi 17 novembre à minuit : Bandidos 7 (Bolatino)

Plans directs entre mecs ! Les passifs ont chaud au cul et les actifs TTBM sont pleins de vigueur !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : De beaux mecs à dispo sans préliminaires !

Léchage de cul direct d’un mec aux yeux bandés par un mâle en rut, puis godage afin de bien préparer l’espace pour une belle teub !

– Photos : Bandidos 7 / Bolatino

Un macho bien bourrin avec une très grosse queue va bien s’occuper d’un bogoss au super bon cul !…

– Photos : Bandidos 7 / Bolatino

D’origine brésilienne, Antoine en a lui aussi une très grosse qui fascine tous les mecs en manque. Son partenaire du jour est très en manque…

– Photos : Bandidos 7 / Bolatino

Ce jeune mec est très buccal et anal ! Il ne se l’explique pas, mais dès qu’un mâle le touche, il veut s’en prendre plein la bouche et au plus profond de son cul. Forcément, ça rend dingue les actifs qui se transforment en bourrins, trop excités…

– Photos : Bandidos 7 / Bolatino

Mercredi 18 novembre à minuit : Latin Touch 4 (BravoFucker)

On se rencontre, on baise. Quelle belle philosophie !!! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des mecs qui ne font qu’accentuer tout le bien qu’on pense des Latinos : qu’est-ce qu’ils sont sexe !!!

À leur sortie de prison, ces deux Latinos ne désirent qu’une chose : être libre de se vider les couilles en toute intimité !…

– Photos : Latin Touch 4 / BravoFucker

Un beau Latino doté d’un gros cul tape dans l’œil d’un charmeur macho. Ce dernier sait convaincre l’autre d’aller à l’hôtel pour le sodomiser à donf !!!!

– Photos : Latin Touch 4 / BravoFucker

Ça se passe en Amérique du Sud, mais ça pourrait se passer ici : on croit trouver en l’autre un collègue qui vous veut du bien or il n’en veut qu’à votre bouche et votre cul… Faut-il s’en plaindre ?

– Photos : Latin Touch 4 / BravoFucker

Un jeune garçon galère pour trouver du boulot. Quand il obtient enfin un rendez-vous, il se dit qu’il est prêt à coucher pour avoir le poste. Et c’est ce qui se passe. Au moins a-t-il la chance de se faire prendre par un beau boss…

– Photos : Latin Touch 4 / BravoFucker

Jeudi 19 novembre à minuit : Raw Workloads (Hot House)

Lorsque les cols bleus sont en rut, ils ne pensent plus à finir leur boulot. Ils veulent juste baiser, là, tout de suite. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Les débuts sans capote de la super porn star iranienne Arad WinWin ! Qu’est-ce qu’il est canon ! Et que dire de Sean Duran : le sexe suinte par tous ses pores !!! JJ Knight ? Sa queue est si grosse, si belle, si bonne. Quant au new cumer Blaze Austin, c’est du lourd ! Une chair exquise à farcir !!!

Arad Winwin trouve son employé, Cazden Hunter, en train de paresser sur son camion. Il n’apprécie pas et veut le virer de suite. Mais Cazden fait une proposition qu’Arad ne peut refuser…

– Photos : Raw Workloads / Hot House

JJ Knight et Nic Sahara ont été engagés pour nettoyer et arranger le garage d’un client. Mais après avoir terminé le travail, les deux hommes jouent avec le matériel de gym sur place et plus encore… Nic va la sentir profond et large la très grosse bite de JJ !!!

– Photos : Raw Workloads / Hot House

Arad Winwin est obsédé par son employé, Zander Lane. Il ne fait que de le regarder en train de bosser. Il en vient même à sortir sa queue et à se branler. Quand Zander s’en aperçoit, ça lui fait plaisir. Et il invite son boss à faire plus que le regarder…

– Photos : Raw Workloads / Hot House

Aston Springs et Pierce Paris travaillent sous un soleil brûlant et décident d’enlever leur chemise. Qu’est-ce qu’ils sont bien foutus ! Ils se contemplent, arrêtent de bosser et baisent.

– Photos : Raw Workloads / Hot House

Vice incarné, Sean Duran trouve en son collègue Blaze Austin de la bonne chair à farcir !…

– Photos : Raw Workloads / Hot House

NOUVEAUTÉ – Vendredi 20 novembre à minuit : Motel Slutsville (Masqulin)

Des potes se font un road trip dans les endroits aux noms les plus sexuellement connotés : Dildo, Cocks Lake, Dick Lick Springs. Et quand ils arrivent à Slutsville, ils vont dans un hôtel qui illustre parfaitement le nom de cette ville. Dès l’entrée, le ton est donné : le réceptionniste est en costume en haut mais ne porte rien au niveau des jambes… Un hôtel très cul ! Parallèlement, Masqulin fait passer des castings… Une partouze et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : La partouze et les très grosses bites de JJ Knight et de Pierce Paris. Ça donne trop envie d’être leur s***** ! 😉

Le TTBM JJ Knight à donf dans le cul d’un habitant forcément très s*****, Andy Star…

– Photos : Motel Slutsville / Masqulin

Il y a très clairement à Slutsville une atmosphère particulière qui donne envie de passer à l’acte. Ken Summer fait très clairement comprendre à son pote Lukas Daken qu’il a envie de se faire sauter comme une s*****…

– Photos : Motel Slutsville / Masqulin

JJ Knight reçoit la visite du réceptionniste, Rico Vega, qui incarne parfaitement l’esprit de Slutsville : une vraie s***** ! 🙂 Quand Lukas Daken et Ken Summers les rejoignent, c’est 100% partouze !!!

– Photos : Motel Slutsville / Masqulin

Matthew Parker se réveille pour découvrir que son mec, Pierce Paris, se pavane devant un miroir. Il ne peut s’empêcher de se moquer de lui. Pierce lui explique que c’est pour se calmer les nerfs. Matthew lui propose de ne pas se calmer et de le baiser comme il sait si bien le faire !…

– Photos : Motel Slutsville / Masqulin

Si Pierce Paris est nerveux, c’est qu’il doit passer une audition pour le label porno Masqulin et qu’il sait qu’il sera en compétion avec un super bogoss qui se la pète grave, Igor Romani…

– Photos : Motel Slutsville / Masqulin

NOUVEAUTÉ – Samedi 21 novembre à minuit : Bad Lads Get Loaded (UKNakedMen)

Rendre réel son rêve d’être empli, c’est facile ! il suffit d’écarter les cuisses… Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting tchèque, espagnol, italien et nord-africain des plus hot !

Jack Finix et James Huck cherchent un endroit tranquille pour baiser en plein air. Une fois trouvé, c’est ramonage intensif dans le cul de Jack !

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Dom Ully et Joel Vargas se lèvent. Petit déjeuner ou… ?

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Dans la cuisine, Max Duran et Pierre Alexandr se retournent mutuellement…

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Pavel Sora en proie à des érections matinales qui lui donnent envie de baiser le cul de son mec, Martin Dajnar…

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Rico Fatale donne son cul à Robbie Kasl en écartant bien les cuisses, en se cambrant un max !…

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Dimanche 22 novembre à minuit : Harlem Sex 1 (HarlemSex)

L’Afro-américain Rogan Harlem est très apprécié de ses potes. Totalement versatile, il donne un max de plaisir. Facilitateur de rencontres, il leur fait profiter de son réseau de sex-buddies.

Le pinkplus : Du porno gay amateur US multiethnique, avec des bites filmées en gros plan et des culs qui encaissent parfaitement.

