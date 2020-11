Cade Maddox renouvelle son contrat d’exclusivité avec Falcon Studios Group/NakedSword

« Nous sommes vraiment reconnaissants à Cade Maddox pour toutes les fantastiques contributions qu’il a apportées à Falcon/NakedSword au cours de l’année écoulée, et nous sommes ravis qu’il ait décidé de signer avec nous pour une autre année. » Par un communiqué de presse daté du 23 novembre, Tim Valenti, le big boss du géant du X gay US, manifeste sa joie de renouveler le contrat d’exclusivité avec la porn star multiawardisée. Cade Maddox a en effet été élu performeur de l’année aux GayVN Awards 2020 et actif le plus hot aux Grabbys 2019.

– Photos : AVN et Cade Maddox

Et Valenti de continuer dans ses louanges : « Cade est exceptionnel à tous points de vue. C’est un gentleman des plus princiers, un homme incroyablement beau, un performeur exceptionnel et il a un corps que tout le monde convoite. Il incarne tout ce que nous voulons offrir avec les marques Falcon/NakedSword et il le fait avec fierté. »

C’est vrai qu’il est canon Cade !

– Photos : Feel Me Deep / Falcon Studios

L’intéressé manifeste lui aussi son grand plaisir de renouveler son contrat :

« Après une première année incroyable en tant qu’exclusif Falcon, il était évident pour moi que je voulais continuer mon voyage avec eux. Je suis tellement enthousiaste à l’idée d’entamer une deuxième année avec une équipe aussi formidable. J’ai hâte que vous voyiez le contenu hotissime sur lequel nous travaillons. »

Et on peut voir cette semaine sur PinkX le beau et TBM Cade dans Dicked Down. Une production CockyBoys filmée avant ses contrats d’exclusivité avec Falcon/NakedSword. Il y besogne magnifiquement Justin Matthews !