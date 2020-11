Pichounnet, candidat au GayContest 2020 : « Appréciez la différence ! »

Parmi les tous premiers candidats au GayContest 2020 – Le Concours de Talents Spécial Confinement, il y a Pichounnet. Le Niçois concourt dans la catégorie chant et musique. Il a posté jusqu’à présent trois vidéos sur sa page : sa cover en français de Shallow du film A Star is Born, une autre du fameux I Will Always You et un montage photo avec comme fond sonore Rain On Me du duo Lady Gaga/Ariana Grande. A-t-il la voix la plus mélodieuse au monde ? Chante-t-il en respectant le rythme ? Aux deux questions, la réponse est non. Pourtant, Pichounnet attire toute notre attention. Non seulement sa photo de présentation le ferait aisément passer pour un boxeur des plus sexy – on adore son nez ! -, mais le plus important, c’est que ses performances et ce qu’il dit de lui sur son Instagram et son Facebook nous touchent au plus au point. Il donne corps à toutes ces voix qui sont tues. Il exprime avec précision et pudeur ce que doit aussi signifier le mot « inclusion ».

« Je suis une personne adorable malgré mon hémiplégie. »

« La différence c’est cool, mais se faire aimer, c’est mieux. Ne jugez pas. Appréciez la différence. »

« Je me sens seul. J’aimerais apprendre à me faire connaître et partager mes expériences avec les autres. On est tous égaux et différents. C’est en communiquant qu’on apprend. »

« Ce visage a un cœur d’or, compréhensif et franc. Il peut vous rendre heureux. Si vous vous moquez de lui, il peut vous rendre la pareille méchamment. »

Handicapé, ce candidat est déterminé à montrer au monde que des personnes comme lui ont toute leur place dans la société. Que lui-même est tout simplement humain, avec des valeurs, des passions artistiques, des préoccupations sociales… et des besoins d’amitiés et d’amours. Quant à son talent, il va au-delà de la catégorie dans laquelle il concourt. Il s’agit de sa capacité à toucher notre cœur !

Pour voter pour Pichounnet au GayContest 2020, c’est ici !