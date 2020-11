Partouze, gang-bang, DP… Le plaisir est derrière pour le joli Angel ce week-end sur Man-X !

Natif du Paraguay, le power bottom espagnol Angel Lopez est particulièrement à l’honneur ce week-en sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 28 novembre à minuit : Angel Lopez Gang Bang (MyDirtiestFantasy-Staxus)

Le tout mignon Angel Lopez réalise son fantasme d’être le trou à jouir sans capote de quatre mecs dont Izan Loren, le Mister Deaf Star 2017.

Le manplus : Angel Lopez ! Sa disponibilité buccale et anale force le respect !!!

– Photos : Angel Lopez Gang Bang / MyDirtiestFantasy-Staxus

Dimanche 10 mars à minuit : Touch My Meat ! (Sauvage-Staxus)

C’est à peine si on le remarque, mais lorsque quelqu’un nous touche et masse nos parties les plus intimes, nous réalisons combien notre sens du toucher peut être aigu. Surtout quand ce contact provient d’un bel inconnu… Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : La double pénétration d’Angel Lopez par julian Fox et Milan Sharp !

Jeune étudiant revenant d’un séjour à Hawaï, Angel Lopez a besoin des masseurs Julian Fox et Milan Sharp pour se sentir au mieux de sa forme après un très long vol. Le massage va se transformer en baise avec en bonus une DP et l’utilisation d’un sex-toy !

– Photos : Touch My Meat ! / Sauvage-Staxus

Il n’y a pas mieux que les massages pour exciter nos sens. Milan Sharp et Mike Cole le savent parfaitement et en toute versatilité !

– Photos : Touch My Meat ! / Sauvage-Staxus

Jose Manuel et Julian Fox se matent, se touchent, leur bite gonfle et ils se rapprochent. C’est Jose qui sera le passif !

– Photos : Touch My Meat ! / Sauvage-Staxus

Martin Muse profite à fond de la disponibilité du masseur blond Justin Radol…

– Photos : Touch My Meat ! / Sauvage-Staxus

