GremB, candidat au GayContest 2020 : Une vision ityphallique du monde !

Et si l’essence de toute chose et de tout concept était un phallus en érection… Cette vision ityphallique du monde existe et elle s’exprime avec allégresse dans les illustrations de GremB. Candidat « inclassable » au GayContest 2020 – Le Concours de Talents Spécial Confinement, il se présente d’ailleurs sans détour comme : « spécialiste du zizi et des crayons de couleur, je dessine des zizis de façon fun ou détournée. Du zizi réaliste ou non, mais des zizis partout. » OK, il a une obsession pour la queue, comme nous ! 🙂 Mais lui sait aussi l’exprimer à travers un art : le dessin. Voici trois de ses œuvres – parmi les plus pop et les plus stylisées – postées sur sa page GayContest et sur son Instagram…



On adore ! On rêve pour lui d’une future belle expo où ses œuvres trouveraient tous preneur. Une question toutefois nous turlupine : s’est-il amusé à portraitiser son zizi ? Si oui, où se cache-t-il parmi ses dessins réalistes ? On est trèèèèèèèèès curieux de savoir ! 🙂

Pour voter pour GremB au GayContest 2020, c’est ici !