La scène du jour sur Pinkflix : « Trois mecs sous la douche »

Vivre sans luxe ostentatoire équivaut à faire des économies. Par exemple, au lieu de prendre un bain, on prend une douche. Au lieu de se doucher seul, on le fait à plusieurs. 😉 Bien sûr, dans ce cas-là, les queues se dressent et les trous se dilatent… 🙂 Tiré du film Escaping The City, une production Ayor Studios, le trio Trois mecs sous la douche nous enjoint à l’altruisme et au partage. Une scène hot à voir dès aujourd’hui et illimité sur Pinkflix.

Benjamin Dunn est à fond pour le partage ! Et il a un « gros » argument pour convaincre ses potes Lukas Pribil et Jeffrey Foster d’être dans le partage. Ils commencent à se toucher sous la douche pour s’ébattre dans le salon… 🙂