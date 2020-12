Billy Santoro (à nouveau) dans la tourmente !!!

Les bad buzz collent à la peau de la porn star US Billy Santoro depuis que son ex, Seth, a porté à son encontre de lourdes accusations (relire ici). Son tweet raciste en plein mouvement BlackLivesMatter n’a pas arrangé les choses et il est devenu persona non grata dans l’industrie du X gay américain (voir là). On savait qu’il vivait en Australie avec son second époux, Gage, et qu’il continuait de faire du porno via des sex-tapes postées sur OnlyFans. Une vie « calme » dans un appartement d’un quartier résidentiel de Sydney. Mais à nouveau, plus rien ne va…

Le mois dernier, plusieurs médias mainstream, dont le DailyMail, ont révélé que les voisins des époux Santoro se sont plaints de nuisances sonores provenant de son appartement. Billy a admis que le bruit était dû aux tournages de ses sex-tapes pour la seule plateforme qui ne l’avait pas encore blacklisté. Il a tenté parallèlement d’excuser son comportement détestable passé – dont son tweet raciste -, par son addiction au crystal meth. Il affirmait toutefois être désormais sobre. Vraiment ? Des vidéos postées récemment le montrent accro au chemsex. Tollé général !!!… Et comme si tout allait de pire en pire, le propriétaire de son appartement l’a expulsé, lui et son époux (voir ici), et OnlyFans a désactivé sa page (lire là).

Quand on pense que Billy Santoro fut une super porn star, on se dit que c’est bien triste.

– Photos : Falcon Studios