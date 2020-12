Justin Matthews renouvelle son contrat d’exclusivité avec NextDoorSudios

« C’est l’un de mes studios préférés. J’adore travailler avec NextDoorStudios, c’est pourquoi je continue avec eux pendant une année supplémentaire… ! » Justin Matthews vient de renouveler son contrat d’exclusivité avec le géant du X gay nord-américain. L’équipe de NextDoor manifeste également une joie dithyrambique à l’avoir encore pour un an comme exclusif.

Conrad Parker : « Justin Matthews a été un performeur hors pair avec NextDoorStudios au cours de la dernière année et le meilleur reste à venir ! Je ne pourrais pas être plus enthousiaste que Justin signe à nouveau un contrat d’exclusivité avec nous. Entre le sexe toujours hot qu’il délivre et sa capacité incroyable de jouer dans n’importe quelle scène, il est un modèle parfait pour nous. J’ai hâte de travailler plus étroitement avec lui dans les productions à venir ! »

Walden Woods : « Justin a tourné sa première scène chez NextDoorStudios en 2018 et a maintenant joué dans plus de 30 productions. Matthews a été un excellent ajout à la famille NextDoorStudios et nous sommes ravis de continuer à travailler avec lui et à créer un contenu de qualité. Il a le total package et il apporte tellement à chaque scène. Je suis vraiment ravi de voir son enthousiasme dans chaque scène que nous tournons. »

Que de louanges !!! On a hâte de voir ça prochainement sur pinkX !!!