Alors qu’une vidéo X gay refait surface sur le Net, certains y ont reconnu, en plus jeune, la star du rugby australien Kurt Capewell. La pression se faisant de plus en plus forte autour du champion, il s’explique et dit sa vérité dans une interview au TheDailyTelegraph qui fait depuis le buzz…

Oui, c’est bien lui dans la vidéo. C’était en 2013, Capewell avait alors 20 ans et, avant d’être rugbyman professionnel, il faisait pas mal de petits boulots dont celui de mannequin. Lors d’une séance photo pour une ligne de sous-vêtements, on lui a offert de gagner plus s’il tournait dans un porno. Complètement fauché, il a accepté. On l’a alors conduit vers un glory-hole et, soutient-il, on lui a menti : le producteur lui a dit qu’une femme était derrière, or il s’agissait d’un homme. Quand il a découvert la vérité, c’était trop tard. La vidéo avait déjà été tournée et il avait signé un contrat.

Hétéro, Capewell est dépuis hanté par ce qu’il lui est arrivé. C’est avec honte qu’il en a parlé à ses coéquipiers… qui lui apportent tous leur soutien. Aucun ne doute qu’il a été dupé par un producteur peu scrupuleux. Le champion affirme également n’avoir jamais caché ce qu’il lui était arrivé, ni à sa famille, ni à sa petite amie. Il espère en outre que cet incident pourra servir de contre-exemple aux jeunes, en particulier les mannequins débutants :

« Mon message aux jeunes est de faire très attention lorsqu’on leur offre de gagner plus lors de séances photos. J’espère qu’ils n’auront pas à vivre ce que j’ai enduré. »

Kurt Capewell tient à préciser qu’à l’époque, il était « jeune et naïf ». Oui, trop même !!!