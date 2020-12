Du brut de sexe toute cette semaine sur PinkX ! (14 – 20 décembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 14 décembre à minuit : Sean Has A Big Fat Dick (JakeJaxson-CockyBoys)

Ex-exclusif de Falcon Studios Group, Sean Zevran rejoint les CockyBoys qui sont ravis de pouvoir travailler avec lui ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Quand passion et déchirures anales vont de pair !

Ollie, à la peau laiteuse, est magnifiquement baisé par Sean Zevran, à la peau briochée…

– Photos : Sean Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Le TBM jack Hunter amoureusement enfoncé en Ellis Fisher !

Levi Karter fait une belle pipe à Cory Kane qui le filme avec un portable et, après avoir récolté sa semence, lui offre cul à défoncer…

– Photos : Sean Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Ethan Slade, peau albâtre, empalé sur Jacen Zhu, peau ébène …

– Photos : Sean Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Mardi 15 décembre à minuit : Boom (TitanMen)

Les casques de chantier ne sont pas ici les choses les plus durs ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Adam Ramzi est excellent. Il ne surjoue pas, il reste en connection avec le partenaire et il est aussi à l’aise et performant comme actif ou passif.

Dans l’appart en travaux, Liam Knox ne fait que de lorgner vers la braguette de Matthew Bosch. Et à un moment, n’y pouvant plus, il ose… Il ne va pas le regretter !

– Photos : Boom / TitanMen

Hunter Marx est fasciné par l’outil bien dur du contremaître Adam Thicke…

– Photos : Boom / TitanMen

Adam Ramzi arrive avec des plans, mais la belle bite de Jack Hunter va lui faire oublier l’objet de sa venue…

– Photos : Boom / TitanMen

À peine Adam Ramzi a-t-il laissé Jack Hunter, le cul dilaté, que Jason Vario débarque…

– Photos : Boom / TitanMen

Mercredi 16 décembre à minuit : Bad Lads Get Loaded (UKNakedMen)

Rendre réel son rêve d’être empli, c’est facile ! il suffit d’écarter les cuisses… Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Un casting tchèque, espagnol, italien et nord-africain des plus hot !

Jack Finix et James Huck cherchent un endroit tranquille pour baiser en plein air. Une fois trouvé, c’est ramonage intensif dans le cul de Jack !

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Dom Ully et Joel Vargas se lèvent. Petit déjeuner ou… ?

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Dans la cuisine, Max Duran et Pierre Alexandr se retournent mutuellement…

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Pavel Sora en proie à des érections matinales qui lui donnent envie de baiser le cul de son mec, Martin Dajnar…

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Rico Fatale donne son cul à Robbie Kasl en écartant bien les cuisses, en se cambrant un max !…

– Photos : Bad Lads Get Loaded / UKNakedMen

Jeudi 17 décembre à minuit : Bros Do It Better (NextDoorBuddies-NextDoorStudios)

L’amitié ne s’exprime pas seulement par des bises, par un salut de la main et une écoute attentive ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Lance Ford (jolis tatouages colorés!), Scotyy Zee… Des exclusifs de NextDoorStudios hyper sexy ! Un porno très efficace qui fait écho à une vérité : les bonnes bites font les bons amis !

Lance Ford réconforte son ami Michael Del Ray qui vient de rompre avec sa petite amie. Et ce faisant, les deux hommes se sentent si proches, si bien ensemble que l’inévitable se produit…

– Photos : Bros Do It Better / NextDoorBuddies-NextDoorStudios

Scotty Zee a de la suite dans les idées. Sous prétexte d’approfondir l’entente avec ses colocataires Victor Powers et Lance Taylor, il initie une partouze. Dans la position du passif, le plus musclé des trois : Victor !

– Photos : Bros Do It Better / NextDoorBuddies-NextDoorStudios

Johnny Riley vit un drame. Il est amoureux de son meilleur ami Scott Demarco. Mais il a peur de lui dire ce qu’il ressent car il ignore qu’elle pourra être sa réaction. Mais que vaut une amitié si elle est basée sur le non-dit et le mensonge ? Johnny se lance et tout se passe merveilleusement bien : Scott le baise comme il le fantasmait. Mais son ami l’aime-t-il ?

– Photos : Bros Do It Better / NextDoorBuddies-NextDoorStudios

Parfois il suffit d’un déclic pour se libérer de ses interdits. Quand Jason Maddox surprend son pote Andy Banks en train de se branler devant un porno, il est face à une évidence : il a une envie vitale de sa queue !…

– Photos : Bros Do It Better / NextDoorBuddies-NextDoorStudios

NOUVEAUTÉ – Vendredi 18 décembre à minuit : Igor Romani (Masqulin)

Quatre histoires avec pour point commun la bombe sexuelle Igor Romani. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Igor Romani qui est en plus très bien entouré ! Que de bonnes baises !!! Quant aux scénarios, ils sont très efficaces, bien réalisés et bien joués.

Igor Romani cherche enfin à fonder une famille avec sa femme. Il se rend à une clinique de fertilité qui lui a été fortement recommandée par un de ses amis. Igor découvre bientôt que ce sera une expérience qu’il n’oubliera pas de sitôt, grâce en partie à Manuel Skye…

– Photos : Igor Romani / Masqulin

Derek Bolt a hâte de passer des vacances dans l’une des villes les plus gays d’Amérique du Nord : Montréal. Après un long vol, fatigué, il est surpris et ravi de découvrir que des massages en chambre sont proposés dans son hôtel. Il demande spécifiquement au masseur le plus sexy disponible de l’aider à se détendre. Il s’agit d’Igor Romani…

– Photos : Igor Romani / Masqulin

Igor Romani sait vraiment comment faire pour charmer sa magnifique petite amie à l’occasion de leur premier anniversaire de vie commune. Il a engagé un service de restauration pour leur servir un dîner romantique dans un loft privé qu’il a loué pour le week-end. Le service est même équipé d’un serveur formé dans la pure tradition française, Alex Mecum. Ce service de premier ordre s’avère être beaucoup plus gratifiant pour Igor que pour sa petite amie car Alex montre le vrai sens du « Service à la Française »…

– Photos : Igor Romani / Masqulin

Markus Kage et Igor Romani sont dans leur hôtel afin de se reposer. Une fois qu’Igor s’est endormi, Markus décide de sortir sa bite et de se branler avant l’heure de la sieste. Mais Igor ne dort pas vraiment et il est fasciné par ce qu’il voit. La bite de Markus est si alléchante…

– Photos : Igor Romani / Masqulin

NOUVEAUTÉ – Samedi 19 décembre à minuit : Bravo Boys Band #03 (BravoFucker)

De belles queues et des culs accueillants ! Un trio et trois duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Le vrai couple marié dans la vie : Guillaume Wayne et Dany Ascona. Notons que Guillaume concourt à la saison 1 du GayContest– Le Concours de Talents Spécial Confinement dans la catégorie Comédie et Acting. Pour voter pour lui, c’est ici !

Philippe n’a qu’une envie : se prendre les 26 cm de Boseda !

– Photos : Bravo Boys Band #03 / BravoFucker

Pedro ne parle pas le francais, mais ce n’est pas un problème pour faire un plan à trois avec Pablo Bravo et le passif Esteban !

– Photos : Bravo Boys Band #03 / BravoFucker

Guillaume Wayne et Dany Ascona, couple franco-mexicain hyper sexe en action !

– Photos : Bravo Boys Band #03 / BravoFucker

Pablo Bravo se tape un garçon facile…

– Photos : Bravo Boys Band #03 / BravoFucker

NOUVEAUTÉ – Dimanche 20 décembre à minuit : Rimrock (Hot House)

Chaque année, de beaux mecs se mettent au vert dans un chalet de montagne, dans les décors naturels de Rimrock. Nos sexy montagnards y prennent du bon temps. Certains trouvent l’amour, d’autres viennent juste pour un plan cul. Tous en repartent heureux… Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Porn stars et new cumers au top !

Roman Todd fait la surprise à son chéri Devin Franco d’une escapade romantique dans un chalet à la montagne. Arrivé sur place, Devin frétille d’impatience de se prendre la grosse pine de Roman dans la gorge et dans le cul !

– Photos : Rimrock / Hot House

Le four est en panne. Roman Todd appelle l’homme à tout faire Derek Bolt pour le réparer. Mais celui-ci abandonne vite les réparations, trop heureux de se faire baiser par Roman.

– Photos : Rimrock / Hot House

Arad Winwin regarde à travers la fenêtre Hunter Smith en train de se branler. Hunter le surprend et l’invite à le rejoindre. Arad ne le décevra pas !…

– Photos : Rimrock / Hot House

Lorsque Trevor Miller et Darin Silvers se réveillent avec la gaule, ils décident de sauter le petit-déjeuner pour se soulager. Darin glisse sa grosse bite au fond de Trevor et le baise vigoureusement jusqu’à ce que Trevor soit copieusement enfoutré !

– Photos : Rimrock / Hot House

Lawrence Portland et Collin Lust sont invités par Trevor Miller pour un plan cul à trois. Dans la position du trou : Collin !

– Photos : Rimrock / Hot House

