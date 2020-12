« Levi Karter » sur QueerScreen : Un documentaire des plus intimes sur l’emblématique CockyBoy !

« À l’âge de 18 ans, Luke commence à filmer ses journées sur son ordinateur portable, son Smartphone et sur les réseaux sociaux. Un an plus tard il emménage à New York et devient Levi Karter, un exclusif du studios porno gay CockyBoys. Il montre ses vidéos au réalisateur Jake Jaxson. Jaxson l’encourage à continuer de se filmer. Voici le résultat de ces sept années de collaboration… » Présenté en avant-première au Festival international du film de Guadalajara au Mexique en mars 2019, puis projeté la même année au Festival du film LGBT de Tel Aviv et au PornFilmFestival de Berlin, Live It To Levi (titré en français Levi Karter : dans l’intimité d’une pornstar) est en VOSTF sur QueerScreen. Un documentaire attachant, non seulement sur l’emblématique CockyBoy mais aussi sur ce que peut être l’industrie du X gay : un refuge, une famille et la réalisation de soi-même. Voici la bande-annonce :

Il est rare de voir un documentaire touchant à l’industrie du porno qui soit aussi positif. C’est sans doute lié à la personnalité charismatique de Levi Karter et de celles de Jake Jaxson et RJ Sebastian, l’équipe dirigeante de CockyBoys. Tout jeune qui aurait la vocation de devenir acteur porno trouvent effet chez Jaxson et Sebastian une écoute bienveillante et constructive intellectuellement. Le label new-yorkais apparaît d’ailleurs comme une utopie gay qui a réussi !